Студенты получат более 100 000 рублей за работу в коронавирусных больницах Москвы
Московские больницы, в которых лечат пациентов с коронавирусом, принимают на работу и практику студентов медицинских вузов. Их зарплата составит более 100 000 руб., рассказали в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
Студенты смогут выбрать несколько вариантов работы, но чем конкретно им придется заниматься, в штабе не сообщили. По их данным, все студенты пройдут обучение по работе с пациентами с коронавирусом на портале непрерывного медицинского образования. Кроме того, в стационарах их обеспечат бесплатным питанием и современными средствами защиты.
Ранее мэр Москвы и зампред координационного совета по борьбе с коронавирусом Сергей Собянин поручил Минздраву и Министерству науки и высшего образования направить студентов-медиков на практику в коронавирусные стационары.
8 апреля президент России Владимир Путин в своем обращении к нации объявил, что врачи, работающие с больными коронавирусной инфекцией, в течение трех месяцев будут получать дополнительную выплату в 80 000 руб. Врачам скорой помощи, работающим с зараженными коронавирусом, доплатят 50 000 руб. Младшему медицинскому персоналу — 25 000 руб.
В России к 29 апреля было выявлено более 99 000 больных коронавирусом, 972 пациента скончались. Во всем мире число инфицированных превысило отметку в 3 млн, умерли более 217 000 человек.