Студенты получат более 100 000 рублей за работу в коронавирусных больницах Москвы

Студенты смогут выбрать несколько вариантов работы, но чем конкретно им придется заниматься, в штабе не сообщили. По их данным, все студенты пройдут обучение по работе с пациентами с коронавирусом на портале непрерывного медицинского образования. Кроме того, в стационарах их обеспечат бесплатным питанием и современными средствами защиты.