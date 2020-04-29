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Студенты получат более 100 000 рублей за работу в коронавирусных больницах Москвы

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Московские больницы, в которых лечат пациентов с коронавирусом, принимают на работу и практику студентов медицинских вузов. Их зарплата составит более 100 000 руб., рассказали в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Студенты смогут выбрать несколько вариантов работы, но чем конкретно им придется заниматься, в штабе не сообщили. По их данным, все студенты пройдут обучение по работе с пациентами с коронавирусом на портале непрерывного медицинского образования. Кроме того, в стационарах их обеспечат бесплатным питанием и современными средствами защиты.

Ранее мэр Москвы и зампред координационного совета по борьбе с коронавирусом Сергей Собянин поручил Минздраву и Министерству науки и высшего образования направить студентов-медиков на практику в коронавирусные стационары.

8 апреля президент России Владимир Путин в своем обращении к нации объявил, что врачи, работающие с больными коронавирусной инфекцией, в течение трех месяцев будут получать дополнительную выплату в 80 000 руб. Врачам скорой помощи, работающим с зараженными коронавирусом, доплатят 50 000 руб. Младшему медицинскому персоналу — 25 000 руб.

Ранее по теме: Путин обещал работающим с коронавирусом врачам по 80 000 рублей в месяц

В России к 29 апреля было выявлено более 99 000 больных коронавирусом, 972 пациента скончались. Во всем мире число инфицированных превысило отметку в 3 млн, умерли более 217 000 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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