Собянин рассказал о порядке продления пропусков для поездок на работу

В России, по данным на 29 апреля, выявлено более 99 000 заболевших коронавирусом, 972 человека скончались. Накануне президент Владимир Путин заявил, что пик эпидемии в России еще не пройден, и продлил нерабочие дни до конца майских праздников. В некоторых регионах, например в Москве и Подмосковье, до окончания выходных продолжит действовать пропускной режим.