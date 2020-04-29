Собянин рассказал о порядке продления пропусков для поездок на работу
Мэрия Москвы запустила сервис продления цифровых пропусков для поездок на работу, сообщил мэр Сергей Собянин. Оформленные ранее рабочие пропуска будут действительны до 4 мая, продлить или переоформить их можно на сайте mos.ru.
Накануне Собянин подписал указ о продлении в столице пропускного режима до 11 мая. Продлевать пропуска нужно тем, кто планирует ездить на работу в период с 5 по 11 мая.
Порядок оформления цифровых пропусков для разовых поездок остается прежним. Их можно получить два раза в неделю. Пропуска для поездок в поликлинику и для волонтерской деятельности можно оформлять ежедневно.
В России, по данным на 29 апреля, выявлено более 99 000 заболевших коронавирусом, 972 человека скончались. Накануне президент Владимир Путин заявил, что пик эпидемии в России еще не пройден, и продлил нерабочие дни до конца майских праздников. В некоторых регионах, например в Москве и Подмосковье, до окончания выходных продолжит действовать пропускной режим.