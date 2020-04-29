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Собянин рассказал о порядке продления пропусков для поездок на работу

Ведомости

Мэрия Москвы запустила сервис продления цифровых пропусков для поездок на работу, сообщил мэр Сергей Собянин. Оформленные ранее рабочие пропуска будут действительны до 4 мая, продлить или переоформить их можно на сайте mos.ru.

Накануне Собянин подписал указ о продлении в столице пропускного режима до 11 мая. Продлевать пропуска нужно тем, кто планирует ездить на работу в период с 5 по 11 мая.

Порядок оформления цифровых пропусков для разовых поездок остается прежним. Их можно получить два раза в неделю. Пропуска для поездок в поликлинику и для волонтерской деятельности можно оформлять ежедневно.

В России, по данным на 29 апреля, выявлено более 99 000 заболевших коронавирусом, 972 человека скончались. Накануне президент Владимир Путин заявил, что пик эпидемии в России еще не пройден, и продлил нерабочие дни до конца майских праздников. В некоторых регионах, например в Москве и Подмосковье, до окончания выходных продолжит действовать пропускной режим.

Ранее по теме: Мосгорсуд отказал во всех исках об отмене указов мэра о самоизоляции

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных