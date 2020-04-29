Воробьев сообщил о выходе Подмосковья на плато по коронавирусу

По данным оперативного штаба на 29 апреля, в России общее число заболевших коронавирусной инфекцией превысило 99 300 человек, прирост за последние сутки составил 5841 случай заражения. При этом в Москве общее число заболевших превысило 50 000 человек, в Подмосковье — 10 000 человек (из них 90 человек с диагнозом COVID-19 умерли, выздоровели — 389 человек).