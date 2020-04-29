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Воробьев сообщил о выходе Подмосковья на плато по коронавирусу

Ведомости

Подмосковье вышло на плато по числу заражений коронавирусной инфекцией COVID-19, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление губернатора региона Андрея Воробьева.

По его словам, последнее время рост новых случаев заражения вирусом составлял 5-7%. «Я думаю, что мы будем на нем (на плато — "Ведомости") какое-то время стоять», — сказал Воробьев, отметив, что потом начнется снижение.

Мэр Москвы Сергей Собянин 23 апреля заявил, что Москва еще не вышла на плато заболеваемости COVID-19. «Мы даже середину пути не прошли», — говорил он. По его словам, проблема только нарастает.

По данным оперативного штаба на 29 апреля, в России общее число заболевших коронавирусной инфекцией превысило 99 300 человек, прирост за последние сутки составил 5841 случай заражения. При этом в Москве общее число заболевших превысило 50 000 человек, в Подмосковье — 10 000 человек (из них 90 человек с диагнозом COVID-19 умерли, выздоровели — 389 человек).

Плато заболеваемости – это период, за который число новых заразившихся остается на одном и том же уровне на протяжении нескольких дней.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных