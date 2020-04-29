Воробьев сообщил о выходе Подмосковья на плато по коронавирусу
Подмосковье вышло на плато по числу заражений коронавирусной инфекцией COVID-19, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление губернатора региона Андрея Воробьева.
По его словам, последнее время рост новых случаев заражения вирусом составлял 5-7%. «Я думаю, что мы будем на нем (на плато — "Ведомости") какое-то время стоять», — сказал Воробьев, отметив, что потом начнется снижение.
Мэр Москвы Сергей Собянин 23 апреля заявил, что Москва еще не вышла на плато заболеваемости COVID-19. «Мы даже середину пути не прошли», — говорил он. По его словам, проблема только нарастает.
По данным оперативного штаба на 29 апреля, в России общее число заболевших коронавирусной инфекцией превысило 99 300 человек, прирост за последние сутки составил 5841 случай заражения. При этом в Москве общее число заболевших превысило 50 000 человек, в Подмосковье — 10 000 человек (из них 90 человек с диагнозом COVID-19 умерли, выздоровели — 389 человек).
Плато заболеваемости – это период, за который число новых заразившихся остается на одном и том же уровне на протяжении нескольких дней.