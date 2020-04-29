Песков заявил о невозможности назвать сроки окончания эпидемии коронавируса
Кремль руководствуется пониманием, что назвать дату окончания эпидемии коронавируса невозможно, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал прогноз ученых из Сингапура об окончании эпидемии в разных странах, в том числе в России. Песков порекомендовал журналистам «звонить в Сингапур» по поводу публикуемой ими точки зрения.
Накануне специалисты лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна представили данные о том, что эпидемия коронавируса в России закончится 19 августа. Расчеты проводились по математической модели, учитывающей число людей с подозрением на коронавирус, больных и выздоровевших. К математическому моделированию также прибегал Сбербанк. По данным, которые Сбербанк получил с помощью эпидемиологического симулятора GLEAM, пик эпидемии коронавируса в России придется на первую декаду мая.
Песков ранее высказывал личное мнение насчет того, когда Россия выйдет на плато заболеваемости COVID-19. В интервью «Аргументам и фактам» он говорил, что, по его мнению, это случится к середине мая. «Сколько [в Испании и Италии] продолжалась критическая фаза? Максимум полтора месяца», – обосновывал он.
Коронавирус в России к 29 апреля обнаружен у 99 399 человек, 972 из них скончались, сообщает оперативный штаб. Минувшие сутки отметились рекордным ростом как числа выздоровевших по стране (+1 830 человек), так и умерших (+108 человек). Число заболевших коронавирусом в мире превысило 3,1 млн человек, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.