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Песков заявил о невозможности назвать сроки окончания эпидемии коронавируса

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Кремль руководствуется пониманием, что назвать дату окончания эпидемии коронавируса невозможно, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал прогноз ученых из Сингапура об окончании эпидемии в разных странах, в том числе в России. Песков порекомендовал журналистам «звонить в Сингапур» по поводу публикуемой ими точки зрения.

Накануне специалисты лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна представили данные о том, что эпидемия коронавируса в России закончится 19 августа. Расчеты проводились по математической модели, учитывающей число людей с подозрением на коронавирус, больных и выздоровевших. К математическому моделированию также прибегал Сбербанк. По данным, которые Сбербанк получил с помощью эпидемиологического симулятора GLEAM, пик эпидемии коронавируса в России придется на первую декаду мая.

Песков ранее высказывал личное мнение насчет того, когда Россия выйдет на плато заболеваемости COVID-19. В интервью «Аргументам и фактам» он говорил, что, по его мнению, это случится к середине мая. «Сколько [в Испании и Италии] продолжалась критическая фаза? Максимум полтора месяца», – обосновывал он.

Коронавирус в России к 29 апреля обнаружен у 99 399 человек, 972 из них скончались, сообщает оперативный штаб. Минувшие сутки отметились рекордным ростом как числа выздоровевших по стране (+1 830 человек), так и умерших (+108 человек). Число заболевших коронавирусом в мире превысило 3,1 млн человек, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных