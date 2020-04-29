Песков заявил о невозможности назвать сроки окончания эпидемии коронавируса

Накануне специалисты лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна представили данные о том, что эпидемия коронавируса в России закончится 19 августа. Расчеты проводились по математической модели, учитывающей число людей с подозрением на коронавирус, больных и выздоровевших. К математическому моделированию также прибегал Сбербанк. По данным, которые Сбербанк получил с помощью эпидемиологического симулятора GLEAM, пик эпидемии коронавируса в России придется на первую декаду мая.