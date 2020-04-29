Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

Власти Москвы начали подготовку к развертыванию временных госпиталей

Ведомости

Власти Москвы решили начать подготовку к развертыванию временных госпиталей на 10 000 коек, сообщил мэр Сергей Собянин в соцсетях. Список конкретных объектов пока не уточняется. По словам Собянина, фактическое использование новых временных госпиталей будет зависеть от динамики развития эпидемии коронавируса.

Столичные власти также решили разрешить отправлять пациентов на долечивание во временные медицинские госпитали, которые строятся при основных клиниках, сообщил Собянин.

Как ранее стало известно «Ведомостям», в Москве также могут переоборудовать некоторые коммерческие объекты под госпитали для лечения больных с коронавирусом. По словам источников, близких к мэрии, сейчас обсуждается их размещение на территории ВДНХ, а также в принадлежащих бизнесменам Году Нисанову и Зараху Илиеву торгово-ярмарочном комплексе «Москва» в Люблине и автоцентре «Москва» на Каширском шоссе.

Ранее по теме: На ВДНХ и в торговом комплексе «Москва» могут появиться временные госпитали

В Москве к 29 апреля выявлено 50 646 заразившихся коронавирусом. За последние сутки число инфицированных выросло на 4,6% – это минимальный суточный прирост в городе. По данным оперштаба, от коронавируса уже вылечились 4610 человек, умерли 546 пациентов с коронавирусом и в настоящее время в столице насчитывается 45 490 больных COVID-19.

Ранее по теме: В России за сутки выздоровело рекордное число пациентов с коронавирусом

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных