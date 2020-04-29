Власти Москвы начали подготовку к развертыванию временных госпиталей
Власти Москвы решили начать подготовку к развертыванию временных госпиталей на 10 000 коек, сообщил мэр Сергей Собянин в соцсетях. Список конкретных объектов пока не уточняется. По словам Собянина, фактическое использование новых временных госпиталей будет зависеть от динамики развития эпидемии коронавируса.
Кроме того, принято решение о подготовительных работах к развертыванию временных госпиталей мощностью на 10 тыс. коек. Перечень конкретных объектов будет уточнен после окончательной проработки. Фактическое их использование будет зависеть от динамики развития эпидемии коронавируса— Сергей Собянин (@MosSobyanin) April 29, 2020
Столичные власти также решили разрешить отправлять пациентов на долечивание во временные медицинские госпитали, которые строятся при основных клиниках, сообщил Собянин.
Как ранее стало известно «Ведомостям», в Москве также могут переоборудовать некоторые коммерческие объекты под госпитали для лечения больных с коронавирусом. По словам источников, близких к мэрии, сейчас обсуждается их размещение на территории ВДНХ, а также в принадлежащих бизнесменам Году Нисанову и Зараху Илиеву торгово-ярмарочном комплексе «Москва» в Люблине и автоцентре «Москва» на Каширском шоссе.
В Москве к 29 апреля выявлено 50 646 заразившихся коронавирусом. За последние сутки число инфицированных выросло на 4,6% – это минимальный суточный прирост в городе. По данным оперштаба, от коронавируса уже вылечились 4610 человек, умерли 546 пациентов с коронавирусом и в настоящее время в столице насчитывается 45 490 больных COVID-19.