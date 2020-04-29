Власти Москвы начали подготовку к развертыванию временных госпиталей

Как ранее стало известно «Ведомостям», в Москве также могут переоборудовать некоторые коммерческие объекты под госпитали для лечения больных с коронавирусом. По словам источников, близких к мэрии, сейчас обсуждается их размещение на территории ВДНХ, а также в принадлежащих бизнесменам Году Нисанову и Зараху Илиеву торгово-ярмарочном комплексе «Москва» в Люблине и автоцентре «Москва» на Каширском шоссе.