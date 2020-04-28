На ВДНХ и в торговом комплексе «Москва» могут появиться временные госпитали

На ВДНХ и в торговом комплексе «Москва» могут появиться временные госпиталиУже имеющиеся в больницах места для лечения больных коронавирусом могут скоро закончиться
Московские власти рассматривают возможность переоборудования некоторых коммерческих объектов под госпитали для лечения больных с коронавирусом, рассказали «Ведомостям» несколько источников, близких к мэрии. По их словам, сейчас обсуждается их размещение на территории ВДНХ, а также в принадлежащих бизнесменам Году Нисанову и Зараху Илиеву торгово-ярмарочном комплексе «Москва» в Люблине и автоцентре «Москва» на Каширском шоссе.
Число жителей Москвы, госпитализированных с пневмонией, выросло за последнюю неделю на 70%, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова в интервью на телеканале «Россия 1». По ее словам, сегодня для лечения больных коронавирусом столичные власти переоборудовали более 20 000 коек, в ближайшие дни это число будет доведено до 27 000–28 000. Это частные, федеральные и городские больницы, вместе взятые.
На 28 апреля в столице зафиксировано 48 426 больных коронавирусом. С начала эпидемии выздоровели 3524 человека. Госпитализации подлежат пациенты с тяжелым течением болезни или относящиеся к группам риска, сообщал представитель департамента здравоохранения Москвы. Большинство пациентов проходят лечение на дому. По информации московских властей, 60% зараженных инфекцией не имеют никаких симптомов болезни. Таким образом, порядка 27 000 человек не имеют симптомов болезни и должны соблюдать карантин. Точное количество госпитализированных департамент не называет.
25 апреля в СМИ появились сообщения о переполненности московских стационаров. Представитель департамента здравоохранения Москвы тогда эту информацию опроверг. «Пока мы видим достаточно динамичный рост, что не может не вызывать у нас определенную тревогу», – сказала Ракова.
Если динамика госпитализируемых и выздоровевших в ближайшее время сохранится (1300 против 348), то очень скоро все койки будут заполнены, указывает близкий к штабу человек. Но окончательное решение будет зависеть от того, как быстро будет увеличиваться число тяжелобольных, указывает один из собеседников «Ведомостей». Однако близкие к мэрии источники говорят, что подготовительные работы на трех объектах (ВДНХ, торговый комплекс «Москва» и автоцентр «Москва») уже начались. Представитель мэрии переадресовал вопросы в оперативный штаб Москвы по борьбе с коронавирусом; представитель штаба сказал, что решение еще не принято.
При эпидемиях в первую очередь расширяют существующий коечный фонд, перепрофилируют имеющиеся больницы, разбивают временные сооружения во дворах больниц. Когда эти возможности исчерпаны, как правило, власти ищут помещения, которые позволяют развернуть мобильные госпитали сразу на большое количество мест, указывает источник, близкий к оперативному штабу. Например, в Англии, Испании, Португалии под госпитали отданы стадионы.
Размещение инфекционной больницы требует особых условий, говорит близкий к мэрии источник: объект должен быть большой площади, иметь широкие подъездные дороги для скорых, свободный паркинг и много помещений внутри для медиков и чтобы впоследствии его можно было легко дезинфицировать. Все перечисленные объекты этим требованиям отвечают. На ВДНХ под госпиталь может быть переоборудован павильон № 75. Обычно он используется для проведения выставок и конференций; в его составе два больших зала площадью 14 000 и 10 000 кв. м. В комплексах «Москва» также большие площади, да еще имеются грузовые лифты. По данным Росреестра, общая площадь павильона – 53 000 кв. м, торгового комплекса «Москва» – 194 000 кв. м, автоцентра – 33 640 кв. м. Представитель Нисанова и Илиева от комментариев отказался. В результате перепрофилирования этих объектов коечный фонд в городе может удвоиться до 50 000–55 000, полагает один из собеседников «Ведомостей». По его словам, только в павильоне на ВДНХ можно разместить порядка 4000 коек.
В марте предправления «Тинькофф банка» Оливер Хьюз предложил московским властям использовать под госпитали офисные помещения, освободившиеся из-за перевода сотрудников банка на удаленную работу. Также Хьюз сообщал, что банк готов потратить средства на их переоборудование. В начале апреля 20 московских отелей разместили у себя медиков, работающих над предотвращением распространения коронавирусной инфекции в Москве. Среди бизнесменов, предоставивших свои отели, Михаил Гуцериев, Владимир Евтушенков, Александр Клячин. Медицинский персонал живет в гостиницах бесплатно, а мэрия заплатит отельерам за их проживание по минимальной стоимости.