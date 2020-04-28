На ВДНХ и в торговом комплексе «Москва» могут появиться временные госпитали

Размещение инфекционной больницы требует особых условий, говорит близкий к мэрии источник: объект должен быть большой площади, иметь широкие подъездные дороги для скорых, свободный паркинг и много помещений внутри для медиков и чтобы впоследствии его можно было легко дезинфицировать. Все перечисленные объекты этим требованиям отвечают. На ВДНХ под госпиталь может быть переоборудован павильон № 75. Обычно он используется для проведения выставок и конференций; в его составе два больших зала площадью 14 000 и 10 000 кв. м. В комплексах «Москва» также большие площади, да еще имеются грузовые лифты. По данным Росреестра, общая площадь павильона – 53 000 кв. м, торгового комплекса «Москва» – 194 000 кв. м, автоцентра – 33 640 кв. м. Представитель Нисанова и Илиева от комментариев отказался. В результате перепрофилирования этих объектов коечный фонд в городе может удвоиться до 50 000–55 000, полагает один из собеседников «Ведомостей». По его словам, только в павильоне на ВДНХ можно разместить порядка 4000 коек.