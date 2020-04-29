Из-за самоизоляции россияне стали реже покупать здоровую еду
Самоизоляция повлияла на режим питания россиян. После смены образа жизни потребление товаров для здорового питания сократилось, в то время как спрос на продукты, считающиеся неполезными, наоборот вырос, говорится в материале исследовательской компании Nielsen.
Согласно исследованию, в период с марта по апрель значительно выросли продажи семечек (+31%), чипсов (+22%) и мороженого (+15%). При этом продажи мюсли с 30 марта по 5 апреля упали на 53%, смузи – на 45%, хлебцев – на 16%, каш – на 8%.
Снизились также продажи средств для ухода за собой. Например, спрос на дезодоранты, гигиенические помады, средства для ухода за волосами сократился на 10, 6 и 21% соответственно. Во время самоизоляции россиян больше интересуют предметы личной гигиены. Спрос на ополаскиватели для рта вырос на 30%, гели для душа – на 19%, зубные щетки – на 11%.
На замену ЗОЖ пришел тренд на «домашнее потребление», которое продолжает оставаться одним из наиболее заметных изменений, вызванных пандемией, говорится в исследовании. Продолжают расти продажи муки, дрожжей, яиц, томатной пасты и многих других ингредиентов более сложных блюд, требующих появившегося в самоизоляции времени на приготовление.