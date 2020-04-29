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Из-за самоизоляции россияне стали реже покупать здоровую еду

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Самоизоляция повлияла на режим питания россиян. После смены образа жизни потребление товаров для здорового питания сократилось, в то время как спрос на продукты, считающиеся неполезными, наоборот вырос, говорится в материале исследовательской компании Nielsen.

Согласно исследованию, в период с марта по апрель значительно выросли продажи семечек (+31%), чипсов (+22%) и мороженого (+15%). При этом продажи мюсли с 30 марта по 5 апреля упали на 53%, смузи – на 45%, хлебцев – на 16%, каш – на 8%. 

Снизились также продажи средств для ухода за собой. Например, спрос на дезодоранты, гигиенические помады, средства для ухода за волосами сократился на 10, 6 и 21% соответственно. Во время самоизоляции россиян больше интересуют предметы личной гигиены. Спрос на ополаскиватели для рта вырос на 30%, гели для душа – на 19%, зубные щетки – на 11%.

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На замену ЗОЖ пришел тренд на «домашнее потребление», которое продолжает оставаться одним из наиболее заметных изменений, вызванных пандемией, говорится в исследовании. Продолжают расти продажи муки, дрожжей, яиц, томатной пасты и многих других ингредиентов более сложных блюд, требующих появившегося в самоизоляции времени на приготовление.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных