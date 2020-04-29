Из-за самоизоляции россияне стали реже покупать здоровую еду

Снизились также продажи средств для ухода за собой. Например, спрос на дезодоранты, гигиенические помады, средства для ухода за волосами сократился на 10, 6 и 21% соответственно. Во время самоизоляции россиян больше интересуют предметы личной гигиены. Спрос на ополаскиватели для рта вырос на 30%, гели для душа – на 19%, зубные щетки – на 11%.