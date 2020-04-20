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Число запросов «чем заняться» выросло в «Яндексе» в 3,5 раза

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«Яндекс» опубликовал исследование о поисковых запросах россиян во время самоизоляции.

Из-за смены образа жизни пользователи стали чаще интересоваться, как провести время. Например, число запросов «чем заняться» выросло в «Яндексе» в 3,5 раза по сравнению с средним показателем в апреле за прошлые годы. Ответ на вопрос «когда все это закончится» пользователи «Яндекса» ищут в апреле 2020 г. в 4 раза чаще, чем обычно.

Почти в 5,5 раз выросло число запросов про пособие по безработице. При этом поиск вакансий упал — по-видимому, никто не верит, что сейчас можно куда-то устроиться, говорится в исследовании «Яндекса». Одновременно вырос (более чем в 3 раза) интерес к тому, как организовать рабочее место дома, и упал ко всему, что связано с работой в офисе. Например, число запросов «как завязать галстук» сократилось в три раза по сравнению с началом марта.

В целом многие уже разобрались, как жить в новых условиях. Согласно исследованию, всю вторую половину марта пользователи активно (почти в 4 раза раза чаще обычного) добавляли к своим поисковым запросам уточнение «не выходя из дома». На прошлой неделе таких запросов стало меньше. Аналитики связывают эти изменения в том числе и с тем, что люди стали чаще выходить на улицу.

Существенно увеличилось число запросов «концерт онлайн» (более чем в 4 раза), «что почитать» (в 2,5 раза), «купить хлебопечку» и «купить велотренажер» (более чем в 2 раза), «гантели» и «как правильно отжиматься» (почти в 3 раза). Намного чаще чем раньше пользователи спрашивают у «Яндекса» как подстричься самостоятельно, научится жонглировать, заняться медитацией и делать оригами. Почти в 6 раз увеличилось число запросов «виртуальный бар».

Упало количество таких запросов, как «купить айфон», «купить чемодан», у пользователей пропал интерес к сервисам типа Airbnb и BlaBlaCar. Люди стали меньше спрашивать «Яндекс» про будильники.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных