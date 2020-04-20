Число запросов «чем заняться» выросло в «Яндексе» в 3,5 раза

Почти в 5,5 раз выросло число запросов про пособие по безработице. При этом поиск вакансий упал — по-видимому, никто не верит, что сейчас можно куда-то устроиться, говорится в исследовании «Яндекса». Одновременно вырос (более чем в 3 раза) интерес к тому, как организовать рабочее место дома, и упал ко всему, что связано с работой в офисе. Например, число запросов «как завязать галстук» сократилось в три раза по сравнению с началом марта.