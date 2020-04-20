Число запросов «чем заняться» выросло в «Яндексе» в 3,5 раза
«Яндекс» опубликовал исследование о поисковых запросах россиян во время самоизоляции.
Из-за смены образа жизни пользователи стали чаще интересоваться, как провести время. Например, число запросов «чем заняться» выросло в «Яндексе» в 3,5 раза по сравнению с средним показателем в апреле за прошлые годы. Ответ на вопрос «когда все это закончится» пользователи «Яндекса» ищут в апреле 2020 г. в 4 раза чаще, чем обычно.
Почти в 5,5 раз выросло число запросов про пособие по безработице. При этом поиск вакансий упал — по-видимому, никто не верит, что сейчас можно куда-то устроиться, говорится в исследовании «Яндекса». Одновременно вырос (более чем в 3 раза) интерес к тому, как организовать рабочее место дома, и упал ко всему, что связано с работой в офисе. Например, число запросов «как завязать галстук» сократилось в три раза по сравнению с началом марта.
В целом многие уже разобрались, как жить в новых условиях. Согласно исследованию, всю вторую половину марта пользователи активно (почти в 4 раза раза чаще обычного) добавляли к своим поисковым запросам уточнение «не выходя из дома». На прошлой неделе таких запросов стало меньше. Аналитики связывают эти изменения в том числе и с тем, что люди стали чаще выходить на улицу.
Существенно увеличилось число запросов «концерт онлайн» (более чем в 4 раза), «что почитать» (в 2,5 раза), «купить хлебопечку» и «купить велотренажер» (более чем в 2 раза), «гантели» и «как правильно отжиматься» (почти в 3 раза). Намного чаще чем раньше пользователи спрашивают у «Яндекса» как подстричься самостоятельно, научится жонглировать, заняться медитацией и делать оригами. Почти в 6 раз увеличилось число запросов «виртуальный бар».
Упало количество таких запросов, как «купить айфон», «купить чемодан», у пользователей пропал интерес к сервисам типа Airbnb и BlaBlaCar. Люди стали меньше спрашивать «Яндекс» про будильники.