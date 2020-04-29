Власти разрешили покинуть страну россиянам с видом на жительство за границей

До сих пор россияне, имеющие второе гражданство или вид на жительство в другой стране, не могли уехать из России. С начала апреля регулярное авиасообщение с другими странами приостановлено. Выезд через наземные пункты пропуска на границе запретили 30 марта. Россиян, возвращающихся на родину, по-прежнему пропускают в страну.