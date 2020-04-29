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Власти разрешили покинуть страну россиянам с видом на жительство за границей

Ведомости

Власти России разрешили проживавшим за границей россиянам покинуть страну через наземные пункты пропуска для возвращения домой. Соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.

Выезд разрешается на основании второго гражданства, вида на жительство в другой стране или другого документа, подтверждающего право на постоянное проживание. При этом выехать из России можно будет только один раз, отмечается в документе.

До сих пор россияне, имеющие второе гражданство или вид на жительство в другой стране, не могли уехать из России. С начала апреля регулярное авиасообщение с другими странами приостановлено. Выезд через наземные пункты пропуска на границе запретили 30 марта. Россиян, возвращающихся на родину, по-прежнему пропускают в страну.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных