Власти разрешили покинуть страну россиянам с видом на жительство за границей
Власти России разрешили проживавшим за границей россиянам покинуть страну через наземные пункты пропуска для возвращения домой. Соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.
Выезд разрешается на основании второго гражданства, вида на жительство в другой стране или другого документа, подтверждающего право на постоянное проживание. При этом выехать из России можно будет только один раз, отмечается в документе.
До сих пор россияне, имеющие второе гражданство или вид на жительство в другой стране, не могли уехать из России. С начала апреля регулярное авиасообщение с другими странами приостановлено. Выезд через наземные пункты пропуска на границе запретили 30 марта. Россиян, возвращающихся на родину, по-прежнему пропускают в страну.