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В Москве число умерших с коронавирусом превысило 600 человек

Ведомости

В Москве общее число умерших с диагнозом COVID-19 превысило 600 человек, сообщил оперативный штаб. Согласно последним данным, в столице за сутки скончались еще 65 пациентов, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция. У всех умерших пациентов была пневмония. Возраст скончавшихся оперштаб не уточнил.

Накануне оперативный штаб сообщил о смерти 67 пациентов с COVID-19.

По данным оперативного штаба на 29 апреля, в России число заразившихся коронавирусной инфекцией превысило 99 300 человек, из них 972 заболевших умерло, выздоровели более 10 000 человек. Всего в Москве было выявлено свыше 50 400 случаев заражения COVID-19.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции в столице до 11 мая.

Ранее по теме: Коронавирус: еще есть время сменить парадигму действий

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных