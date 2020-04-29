В Москве число умерших с коронавирусом превысило 600 человек
В Москве общее число умерших с диагнозом COVID-19 превысило 600 человек, сообщил оперативный штаб. Согласно последним данным, в столице за сутки скончались еще 65 пациентов, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция. У всех умерших пациентов была пневмония. Возраст скончавшихся оперштаб не уточнил.
Накануне оперативный штаб сообщил о смерти 67 пациентов с COVID-19.
По данным оперативного штаба на 29 апреля, в России число заразившихся коронавирусной инфекцией превысило 99 300 человек, из них 972 заболевших умерло, выздоровели более 10 000 человек. Всего в Москве было выявлено свыше 50 400 случаев заражения COVID-19.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции в столице до 11 мая.