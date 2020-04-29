В Москве число умерших с коронавирусом превысило 600 человек

В Москве общее число умерших с диагнозом COVID-19 превысило 600 человек, сообщил оперативный штаб. Согласно последним данным, в столице за сутки скончались еще 65 пациентов, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция. У всех умерших пациентов была пневмония. Возраст скончавшихся оперштаб не уточнил.