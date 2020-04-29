Коронавирус: еще есть время сменить парадигму действий

Коронавирус: еще есть время сменить парадигму действийВ режиме изоляции нужно учитывать региональные эпидемические условия
С 31 марта 2020 г. почти все регионы России следом за Москвой ввели ограничения на передвижение граждан «свыше 100 метров». На тот момент в Москве было 1613 случаев заражения коронавирусом, а, например, в Кемеровской области – всего 3 на 2,66 млн жителей. 22 апреля, когда мэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить систему цифровых пропусков на все российские регионы, в Москве было уже 31 981 зараженный (55% всех зараженных в России), в Кемеровской области – 56, а на Сахалине – 19 (из них 8 выздоровели).
Пик заражения, вероятно, еще не пройден, и режим самоизоляции, на котором находится вся страна, может быть продлен до конца мая и даже больше.
Коронавирус распространяется по России крайне неравномерно, но более тысячи городов всех регионов живут в условиях ограниченной возможности передвижения уже месяц. Даже сейчас в 63 регионах страны количество выявленных носителей COVID-19 не превышает 0,05% (50 человек на каждые 100 000 населения), находящихся в основном в региональных центрах. В Красноярском крае 609 случаев (из них только 7 смертельных) на 2,86 млн жителей. Вероятно, всюду есть и бессимптомные больные, но Всемирная организация здравоохранения не считает их основным источником передачи инфекции.