Коронавирус: еще есть время сменить парадигму действий

С 31 марта 2020 г. почти все регионы России следом за Москвой ввели ограничения на передвижение граждан «свыше 100 метров». На тот момент в Москве было 1613 случаев заражения коронавирусом, а, например, в Кемеровской области – всего 3 на 2,66 млн жителей. 22 апреля, когда мэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить систему цифровых пропусков на все российские регионы, в Москве было уже 31 981 зараженный (55% всех зараженных в России), в Кемеровской области – 56, а на Сахалине – 19 (из них 8 выздоровели).