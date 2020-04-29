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Коронавирус: еще есть время сменить парадигму действий

В режиме изоляции нужно учитывать региональные эпидемические условия
Владислав Гриб Юрий Соловей
РИА Новости

С 31 марта 2020 г. почти все регионы России следом за Москвой ввели ограничения на передвижение граждан «свыше 100 метров». На тот момент в Москве было 1613 случаев заражения коронавирусом, а, например, в Кемеровской области – всего 3 на 2,66 млн жителей. 22 апреля, когда мэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить систему цифровых пропусков на все российские регионы, в Москве было уже 31 981 зараженный (55% всех зараженных в России), в Кемеровской области – 56, а на Сахалине – 19 (из них 8 выздоровели).

Пик заражения, вероятно, еще не пройден, и режим самоизоляции, на котором находится вся страна, может быть продлен до конца мая и даже больше.

Коронавирус распространяется по России крайне неравномерно, но более тысячи городов всех регионов живут в условиях ограниченной возможности передвижения уже месяц. Даже сейчас в 63 регионах страны количество выявленных носителей COVID-19 не превышает 0,05% (50 человек на каждые 100 000 населения), находящихся в основном в региональных центрах. В Красноярском крае 609 случаев (из них только 7 смертельных) на 2,86 млн жителей. Вероятно, всюду есть и бессимптомные больные, но Всемирная организация здравоохранения не считает их основным источником передачи инфекции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных