Верховный суд рекомендовал чаще применять домашний арест во время карантина
При избрании меры пресечения или ее продлении в отношении обвиняемых в совершении преступлений небольшой тяжести следует учитывать факт проведения карантинных мероприятий в изоляторах временного содержания и следственных изоляторах, говорится в обзоре судебной практики, который опубликовал сегодня Верховный суд.
Он напоминает, что применительно к преступлениям небольшой тяжести такая мера пресечения как арест в принципе должна применяться в исключительных случаях. Но даже наличие таких исключений не является определяющим при решении вопроса, напоминает суд.
Также он отнес к числу неотложных дел ходатайства защиты об условно-досрочном освобождении и замене неотбытого наказания на более легкое. Право осужденных просить о смягчении наказания не может быть ограничено какими-либо обстоятельствами, в том числе связанными с распространением коронавирусной инфекции, говорится в разъяснениях суда.