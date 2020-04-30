Верховный суд рекомендовал чаще применять домашний арест во время карантина

Также он отнес к числу неотложных дел ходатайства защиты об условно-досрочном освобождении и замене неотбытого наказания на более легкое. Право осужденных просить о смягчении наказания не может быть ограничено какими-либо обстоятельствами, в том числе связанными с распространением коронавирусной инфекции, говорится в разъяснениях суда.