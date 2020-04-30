Подмосковье поэтапно введет режим обязательного ношения масок
Власти Подмосковья начинают готовиться и внедрять «обязательное, строго рекомендуемое» ношение масок в общественных местах, передает «Интерфакс» слова губернатора Московской области Андрея Воробьева. Он призвал работодателей региона задуматься над тем, как обеспечить масками своих сотрудников, уточняет подмосковный канал «360».
Режим будет вводиться поэтапно, действовать он будет в общественном транспорте, магазинах и «везде, где человек соприкасается с другими», сказал Воробьев. Решение было принято после предписания главного санитарного врача. Губернатор заверил, что власти по мере возможности будут раздавать средства защиты тем, кто не может их купить самостоятельно.
30 апреля власти Магаданской области, Красноярского края и Башкирии объявили о введении масочного режима. Это было сделано после «настоятельной рекомендации» Роспотребнадзора, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. В числе других регионов, которые ввели или готовятся ввести аналогичные правила, – Севастополь, Новосибирская область и Хабаровский край.