Подмосковье поэтапно введет режим обязательного ношения масок

Режим будет вводиться поэтапно, действовать он будет в общественном транспорте, магазинах и «везде, где человек соприкасается с другими», сказал Воробьев. Решение было принято после предписания главного санитарного врача. Губернатор заверил, что власти по мере возможности будут раздавать средства защиты тем, кто не может их купить самостоятельно.