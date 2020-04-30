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Подмосковье поэтапно введет режим обязательного ношения масок

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Власти Подмосковья начинают готовиться и внедрять «обязательное, строго рекомендуемое» ношение масок в общественных местах, передает «Интерфакс» слова губернатора Московской области Андрея Воробьева. Он призвал работодателей региона задуматься над тем, как обеспечить масками своих сотрудников, уточняет подмосковный канал «360».

Режим будет вводиться поэтапно, действовать он будет в общественном транспорте, магазинах и «везде, где человек соприкасается с другими», сказал Воробьев. Решение было принято после предписания главного санитарного врача. Губернатор заверил, что власти по мере возможности будут раздавать средства защиты тем, кто не может их купить самостоятельно.

30 апреля власти Магаданской области, Красноярского края и Башкирии объявили о введении масочного режима. Это было сделано после «настоятельной рекомендации» Роспотребнадзора, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. В числе других регионов, которые ввели или готовятся ввести аналогичные правила, – Севастополь, Новосибирская область и Хабаровский край.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных