Жителей Забайкалья обязали носить маски
Маски нужно носить в подъездах, во дворах, в общественном транспорте и на рабочем месте. Оформить электронный пропуск можно на сайте регионального министерства ЖКХ в разделе «Цифровой пропуск».
Кроме Забайкалья масочный режим из-за пандемии коронавируса действует в Брянской, Орловской, Ивановской, Омской и других областях. Накануне постановление об обязательном ношении масок подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев. С 12 мая жители Подмосковья будут обязаны носить их в магазинах, аптеках, общественном транспорте и всех предприятиях, которые продолжают работу во время режима самоизоляции.
По данным на 1 мая, в Забайкалье 167 официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Выздоровели и выписаны из больниц 49 человек. Общее число заболевших в стране превышает 100 000 человек, умерли более 1000.