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Жителей Забайкалья обязали носить маски

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Жителей Забайкальского края обязали носить маски в общественных местах, говорится в сообщении на сайте правительства. На территории Читы и Читинского района введен пропускной режим.

Маски нужно носить в подъездах, во дворах, в общественном транспорте и на рабочем месте. Оформить электронный пропуск можно на сайте регионального министерства ЖКХ в разделе «Цифровой пропуск».

Кроме Забайкалья масочный режим из-за пандемии коронавируса действует в Брянской, Орловской, Ивановской, Омской и других областях. Накануне постановление об обязательном ношении масок подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев. С 12 мая жители Подмосковья будут обязаны носить их в магазинах, аптеках, общественном транспорте и всех предприятиях, которые продолжают работу во время режима самоизоляции.

Ранее по теме: Губернатор Подмосковья ввел в регионе масочный режим

По данным на 1 мая, в Забайкалье 167 официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Выздоровели и выписаны из больниц 49 человек. Общее число заболевших в стране превышает 100 000 человек, умерли более 1000.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных