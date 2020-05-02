Жителей Забайкалья обязали носить маски

Кроме Забайкалья масочный режим из-за пандемии коронавируса действует в Брянской, Орловской, Ивановской, Омской и других областях. Накануне постановление об обязательном ношении масок подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев. С 12 мая жители Подмосковья будут обязаны носить их в магазинах, аптеках, общественном транспорте и всех предприятиях, которые продолжают работу во время режима самоизоляции.