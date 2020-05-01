Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

Губернатор Подмосковья ввел в регионе масочный режим

Ведомости

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ввел в регионе режим, предписывающий носить маски в общественных местах. Постановление опубликовано на сайте регионального правительства, до 11 мая предписание действует как рекомендация.

С 12 мая жители Подмосковья будут обязаны носить маски в магазинах, аптеках, общественном транспорте и всех предприятиях, которые продолжают работу во время режима самоизоляции. Аптеки региона при этом должны поддерживать цены на маски и обеспечивать их запас. Минсоцразвития региона должно будет к 7 мая предоставить губернатору план снабжения масками льготников. За наличием масок в аптеках должны будут следить органы местной власти. Региональному управлению Федеральной антимонопольной службы рекомендуется следить за ценами на маски, за исключением респираторов с клапанами.

Намерение ввести масочный режим в регионе Воробьев озвучил накануне, 30 апреля. Еще тогда он призвал работодателей региона задуматься над тем, как обеспечить масками своих сотрудников. Воробьев заявлял, что режим будет вводиться в регионе поэтапно.

Московская область – второй регион России по числу заразившихся коронавирусом. По данным федерального оперативного штаба, в области обнаружено 12 507 больных COVID-19, 109 больных скончались. Общее число случаев заражения по России превысило 114 000, из них 100 000 – это больные, продолжающие лечение.

Ранее по теме: Почему в России не хватает средств защиты от коронавируса
Ранее по теме: В России выявили более 7900 новых случаев заражения коронавирусом

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных