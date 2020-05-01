Губернатор Подмосковья ввел в регионе масочный режим
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ввел в регионе режим, предписывающий носить маски в общественных местах. Постановление опубликовано на сайте регионального правительства, до 11 мая предписание действует как рекомендация.
С 12 мая жители Подмосковья будут обязаны носить маски в магазинах, аптеках, общественном транспорте и всех предприятиях, которые продолжают работу во время режима самоизоляции. Аптеки региона при этом должны поддерживать цены на маски и обеспечивать их запас. Минсоцразвития региона должно будет к 7 мая предоставить губернатору план снабжения масками льготников. За наличием масок в аптеках должны будут следить органы местной власти. Региональному управлению Федеральной антимонопольной службы рекомендуется следить за ценами на маски, за исключением респираторов с клапанами.
Намерение ввести масочный режим в регионе Воробьев озвучил накануне, 30 апреля. Еще тогда он призвал работодателей региона задуматься над тем, как обеспечить масками своих сотрудников. Воробьев заявлял, что режим будет вводиться в регионе поэтапно.
Московская область – второй регион России по числу заразившихся коронавирусом. По данным федерального оперативного штаба, в области обнаружено 12 507 больных COVID-19, 109 больных скончались. Общее число случаев заражения по России превысило 114 000, из них 100 000 – это больные, продолжающие лечение.