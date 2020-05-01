Губернатор Подмосковья ввел в регионе масочный режим

С 12 мая жители Подмосковья будут обязаны носить маски в магазинах, аптеках, общественном транспорте и всех предприятиях, которые продолжают работу во время режима самоизоляции. Аптеки региона при этом должны поддерживать цены на маски и обеспечивать их запас. Минсоцразвития региона должно будет к 7 мая предоставить губернатору план снабжения масками льготников. За наличием масок в аптеках должны будут следить органы местной власти. Региональному управлению Федеральной антимонопольной службы рекомендуется следить за ценами на маски, за исключением респираторов с клапанами.