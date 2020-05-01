В России выявили более 7900 новых случаев заражения коронавирусом

В России выявили более 7900 новых случаев заражения коронавирусомЧисло больных превысило 114 000 человек, число активных случаев – 100 000
В России выявили 7933 новых случаев заражения коронавирусом за сутки, свидетельствуют данные сайта федерального оперативного штаба стопкоронавирус.рф. Это новый рекорд числа заболевших за сутки. Общее число больных в России к 1 мая достигло 114 431 человека.
За последние сутки умерли 96 больных с коронавирусом, общее число связанных с COVID-19 летальных исходов достигло 1169 человек. Вылечились от коронавируса 1601 человек за сутки. 100 042 человека продолжают лечение.
Москва продолжает лидировать по общему числу заболевших COVID-19 – всего в Москве зарегистрировано 57 300 случаев заболевания, 50 876 из них – активные. За минувшие сутки коронавирус был обнаружен у 3561 жителя столицы. За сутки врачи вылечили 631 больного COVID-19, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Следующий регион по числу новых заболевших за сутки – Московская область: там коронавирус нашли у 797 человек, общее число случаев выросло до 12 507 больных.
В топ-10 регионов по числу новых заболевших также вошли Санкт-Петербург (плюс 349 случаев), Свердловская и Нижегородская области (плюс 232 и 179 случаев соответственно), Нижегородская область (плюс 179), Республика Дагестан (плюс 164), Калужская область (плюс 121), Ставропольский край (плюс 89) и Брянская область (плюс 88).
В числе регионов с самым большим числом заболевших, помимо Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга (4411), Нижегородской области (2123) и Дагестана (1553), входят Мурманская область (1313), Краснодарский край (1083), Тульская, Ростовская и Калужская области (1047, 1026 и 1006 соответственно). В остальных регионах коронавирус обнаружен у менее чем 1000 человек.
Режим нерабочих дней из-за распространения коронавируса, действовавший весь апрель, продлен в Москве и Подмосковье до 11 мая. В Брянской, Орловской, Ивановской, Омской и других областях был объявлен режим обязательного ношения масок в общественных местах, о намерении ввести те же требования накануне говорил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Вместе с тем в Омской и Пензенской областях с 1 мая разрешена работа парикмахерских.
Россия, по данным университета Джонса Хопкинса, – одна из восьми стран, общее число заразившихся коронавирусом в которых превысило 100 000 человек. Эту отметку она преодолела накануне, тогда же был отмечен и рекордный к тому моменту прирост нового числа заболевших за сутки (плюс 7099 человек). При этом руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова утверждала вечером 30 апреля, что Россия уже неделю как находится на плато заболеваемости. Она добавила, что на плато бывают колебания – в отдельные дни может быть чуть больше или чуть меньше выявленных случаев, сообщали «РИА Новости».
Коронавирус в мире был обнаружен у более чем 3,2 млн человек в 187 странах. Более 1 млн больных приходится на США, более 309 000 из них, по данным The New York Times, – на штат Нью-Йорк. США также лидируют по числу погибших от коронавирусной инфекции, в стране, с учетом ранее не сообщавшихся случаев, скончались более 63 100 больных COVID-19.