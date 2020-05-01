В России выявили более 7900 новых случаев заражения коронавирусом

Россия, по данным университета Джонса Хопкинса, – одна из восьми стран, общее число заразившихся коронавирусом в которых превысило 100 000 человек. Эту отметку она преодолела накануне, тогда же был отмечен и рекордный к тому моменту прирост нового числа заболевших за сутки (плюс 7099 человек). При этом руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова утверждала вечером 30 апреля, что Россия уже неделю как находится на плато заболеваемости. Она добавила, что на плато бывают колебания – в отдельные дни может быть чуть больше или чуть меньше выявленных случаев, сообщали «РИА Новости».