В Чечне на майские праздники приостановили работу общественного транспорта
Работа общественного транспорта в Чечне приостановлена до 11 мая включительно, говорится в сообщении регионального министерства транспорта и связи.
Чечня первой из регионов России стала вводить ограничения на работу общественных заведений: кафе и рестораны были закрыты в республике с 24 марта, после первых трех подтвержденных случаев заражения коронавирусом. С 5 апреля Чечня закрыла границы. В республике также действует пропускной режим. Запрещено передвижение пешеходов и транспорта с 20.00 до 8 часов утра, а в воскресенье выходить из дома нельзя всем без исключения.
По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса на 2 мая, в Чечне выявили 525 случаев заражения инфекцией, восемь человек умерли. 276 выздоровели. Общее число больных COVID-19 в России — 124 054.