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В Чечне на майские праздники приостановили работу общественного транспорта

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Работа общественного транспорта в Чечне приостановлена до 11 мая включительно, говорится в сообщении регионального министерства транспорта и связи.

Чечня первой из регионов России стала вводить ограничения на работу общественных заведений: кафе и рестораны были закрыты в республике с 24 марта, после первых трех подтвержденных случаев заражения коронавирусом. С 5 апреля Чечня закрыла границы. В республике также действует пропускной режим. Запрещено передвижение пешеходов и транспорта с 20.00 до 8 часов утра, а в воскресенье выходить из дома нельзя всем без исключения.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса на 2 мая, в Чечне выявили 525 случаев заражения инфекцией, восемь человек умерли. 276 выздоровели. Общее число больных COVID-19 в России — 124 054.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных