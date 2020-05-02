В Чечне на майские праздники приостановили работу общественного транспорта

Чечня первой из регионов России стала вводить ограничения на работу общественных заведений: кафе и рестораны были закрыты в республике с 24 марта, после первых трех подтвержденных случаев заражения коронавирусом. С 5 апреля Чечня закрыла границы. В республике также действует пропускной режим. Запрещено передвижение пешеходов и транспорта с 20.00 до 8 часов утра, а в воскресенье выходить из дома нельзя всем без исключения.