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Кадыров побрился налысо после просьбы открыть парикмахерские

Ведомости

Глава Чечни Рамзан Кадыров побрился налысо и призвал сделать так же жителей республики, его обращение опубликовал в Instagram телеканала «Грозный ТВ». Кадыров постригся после того, как на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом местные жители попросили разрешить работу парикмахерских, уточняет «РИА Новости».

В Instagram Кадыров на чеченском языке сказал, что побрил голову, «как это делали наши предки», и добавил, что «наш пророк тоже брил голову».

Чечня первой из регионов России стала вводить ограничения на работу общественных заведений: кафе и рестораны были закрыты в республике с 24 марта, после первых трех подтвержденных случаев заражения коронавирусом. К 21 апреля коронавирус в Чечне обнаружен у 303 человек, пять больных скончались, сообщал федеральный оперативный штаб. По его данным, всего в России выявлено более 52 700 случаев заражения коронавирусом.

Ранее по теме: «Новая газета» по требованию Генпрокуратуры удалила статью о коронавирусе в Чечне

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных