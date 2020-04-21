Кадыров побрился налысо после просьбы открыть парикмахерские

Чечня первой из регионов России стала вводить ограничения на работу общественных заведений: кафе и рестораны были закрыты в республике с 24 марта, после первых трех подтвержденных случаев заражения коронавирусом. К 21 апреля коронавирус в Чечне обнаружен у 303 человек, пять больных скончались, сообщал федеральный оперативный штаб. По его данным, всего в России выявлено более 52 700 случаев заражения коронавирусом.