Кадыров побрился налысо после просьбы открыть парикмахерские
Глава Чечни Рамзан Кадыров побрился налысо и призвал сделать так же жителей республики, его обращение опубликовал в Instagram телеканала «Грозный ТВ». Кадыров постригся после того, как на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом местные жители попросили разрешить работу парикмахерских, уточняет «РИА Новости».
В Instagram Кадыров на чеченском языке сказал, что побрил голову, «как это делали наши предки», и добавил, что «наш пророк тоже брил голову».
Чечня первой из регионов России стала вводить ограничения на работу общественных заведений: кафе и рестораны были закрыты в республике с 24 марта, после первых трех подтвержденных случаев заражения коронавирусом. К 21 апреля коронавирус в Чечне обнаружен у 303 человек, пять больных скончались, сообщал федеральный оперативный штаб. По его данным, всего в России выявлено более 52 700 случаев заражения коронавирусом.