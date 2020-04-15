«Новая газета» по требованию Генпрокуратуры удалила статью о коронавирусе в Чечне

13 апреля Кадыров назвал «Новую газету» представителем «иностранной агентуры» и диверсионным изданием, которое, по его словам, занимается «античеченской травлей». Муратов заявлял «Ведомостям», что 12 апреля разговаривал с представителем Кадырова по поводу того, чтобы дать ему право публикации ответа на статью о коронавирусе на страницах «Новой газеты». Кадыров также обвинил «Газпром» в финансировании «Новой газеты». После того как в «Газпроме» заявили о непричастности к изданию, Кадыров написал, что в «горячке» перепутал «Новую газету» с «Эхо Москвы».