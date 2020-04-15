«Новая газета» по требованию Генпрокуратуры удалила статью о коронавирусе в Чечне

«Новая газета» по требованию Генпрокуратуры удалила статью о коронавирусе в ЧечнеКадыров неоднократно критиковал издание
Генпрокуратура потребовала от Роскомнадзора заблокировать статью «Новой газеты» о распространении коронавируса в Чечне – «Смерть от коронавируса — меньшее зло», сообщило издание. На момент публикации статья уже была удалена с сайта.
В письме Генпрокуратуры, которое получила «Новая газета», говорится, что в этом материале содержится «недостоверная общественно значимая информация, распространяемая под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка или общественной безопасности». Однако, как утверждает издание, ведомство примеров не привело.
«Ведомости» обратились в Роскомнадзор, оперативно получить комментарий не удалось.
Статья «Смерть от коронавируса — меньшее зло» была опубликована «Новой газетой» 12 апреля, ее автор – спецкорреспондент издания Елена Милашина.
Юридическая служба издания готовит запрос в Генпрокуратуру о сути претензий к статье, рассказал «Ведомостям» главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов. «Новая газета» оставила на сайте текст поста главы Чечни Рамзана Кадырова, где он раскритиковал статью.
13 апреля Кадыров назвал «Новую газету» представителем «иностранной агентуры» и диверсионным изданием, которое, по его словам, занимается «античеченской травлей». Муратов заявлял «Ведомостям», что 12 апреля разговаривал с представителем Кадырова по поводу того, чтобы дать ему право публикации ответа на статью о коронавирусе на страницах «Новой газеты». Кадыров также обвинил «Газпром» в финансировании «Новой газеты». После того как в «Газпроме» заявили о непричастности к изданию, Кадыров написал, что в «горячке» перепутал «Новую газету» с «Эхо Москвы».