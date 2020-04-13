Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Политика

Кадыров обвинил «Газпром» в финансировании «диверсионной газеты»

Ведомости

Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил «Газпром» в финансировании «диверсионной» «Новой газеты». По его мнению, это «общеизвестный факт». Руководитель Чеченской республики в Telegram-канале риторически спросил: «До каких пор будет продолжаться античеченская травля, нагло и бессовестно устроенная изданием «Новой газета»? Журналисты этого СМИ получают награды на Западе и в США, написал Кадыров.

По его мнению, Федеральная служба безопасности (ФСБ) фактически потворствует деятельности «иностранной агентуры», прикрывающейся свободой слова и пытающейся лживыми мифами повесить на представителей чеченского народа ярлыки «закоренелых преступников, средневековых неучей и душителей свободы». Кадыров пообещал не сворачивать с курса президента Владимира Путина и отстаивать интересы республики и страны, несмотря на действия провокаторов.

«Газпром» не имеет к «Новой газете» никакого отношения», — заявили «Ведомостям» в компании.

Подобные заявления представителей власти приводят в изумление, заявил «Ведомостям» главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов: «Я очень уважаю и люблю чеченский народ. «Новая газета» работала и продолжить работать в каждом регионе России, в том числе в Чечне». По словам Муратова, он вчера обсуждал с представителем Кадырова возможность публикации ответа на статью о коронавирусе на страницах «Новой газеты»: «Мы по-прежнему готовы опубликовать этот ответ. Даже если он весь будет капслоком, как этот пост Кадырова». Муратов не стал комментировать заявления чиновника о финансировании «Газпромом» и связях с ФСБ: «В заявлении не приведено никаких фактов, хотелось бы сначала понять о чем конкретно идет речь». 

Позже Кадыров написал в Telegram-канале, что в «горячке» перепутал «Эхо Москвы» и «Новую газету». «Разницы между двумя этими редакциями практически не вижу — несут одну чушь против моего народа и моей республики!», — уточнил он.

12 апреля «Новая газета» опубликовала статью «Смерть от коронавируса — меньшее зло». В материале говорится, что зараженные коронавирусом жители Чечни начали скрывать свою болезнь и умирать дома. Местные врачи не готовы к оказанию помощи больным Covid-19, утверждает издание. По информации «Новой газеты», оснащение больниц в республике масками и защитными костюмами оставляет желать лучшего, наблюдаются проблемы с наличием аппаратов ИВЛ. Только несколько больниц в Грозном перепрофилированы для поступления зараженных, отмечается в статье.

Ранее по теме: Кадыров отказался открыть границы Чечни для жителей других регионов

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных