Кадыров обвинил «Газпром» в финансировании «диверсионной газеты»

Подобные заявления представителей власти приводят в изумление, заявил «Ведомостям» главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов: «Я очень уважаю и люблю чеченский народ. «Новая газета» работала и продолжить работать в каждом регионе России, в том числе в Чечне». По словам Муратова, он вчера обсуждал с представителем Кадырова возможность публикации ответа на статью о коронавирусе на страницах «Новой газеты»: «Мы по-прежнему готовы опубликовать этот ответ. Даже если он весь будет капслоком, как этот пост Кадырова». Муратов не стал комментировать заявления чиновника о финансировании «Газпромом» и связях с ФСБ: «В заявлении не приведено никаких фактов, хотелось бы сначала понять о чем конкретно идет речь».