Кадыров обвинил «Газпром» в финансировании «диверсионной газеты»
Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил «Газпром» в финансировании «диверсионной» «Новой газеты». По его мнению, это «общеизвестный факт». Руководитель Чеченской республики в Telegram-канале риторически спросил: «До каких пор будет продолжаться античеченская травля, нагло и бессовестно устроенная изданием «Новой газета»? Журналисты этого СМИ получают награды на Западе и в США, написал Кадыров.
По его мнению, Федеральная служба безопасности (ФСБ) фактически потворствует деятельности «иностранной агентуры», прикрывающейся свободой слова и пытающейся лживыми мифами повесить на представителей чеченского народа ярлыки «закоренелых преступников, средневековых неучей и душителей свободы». Кадыров пообещал не сворачивать с курса президента Владимира Путина и отстаивать интересы республики и страны, несмотря на действия провокаторов.
«Газпром» не имеет к «Новой газете» никакого отношения», — заявили «Ведомостям» в компании.
Подобные заявления представителей власти приводят в изумление, заявил «Ведомостям» главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов: «Я очень уважаю и люблю чеченский народ. «Новая газета» работала и продолжить работать в каждом регионе России, в том числе в Чечне». По словам Муратова, он вчера обсуждал с представителем Кадырова возможность публикации ответа на статью о коронавирусе на страницах «Новой газеты»: «Мы по-прежнему готовы опубликовать этот ответ. Даже если он весь будет капслоком, как этот пост Кадырова». Муратов не стал комментировать заявления чиновника о финансировании «Газпромом» и связях с ФСБ: «В заявлении не приведено никаких фактов, хотелось бы сначала понять о чем конкретно идет речь».
Позже Кадыров написал в Telegram-канале, что в «горячке» перепутал «Эхо Москвы» и «Новую газету». «Разницы между двумя этими редакциями практически не вижу — несут одну чушь против моего народа и моей республики!», — уточнил он.
12 апреля «Новая газета» опубликовала статью «Смерть от коронавируса — меньшее зло». В материале говорится, что зараженные коронавирусом жители Чечни начали скрывать свою болезнь и умирать дома. Местные врачи не готовы к оказанию помощи больным Covid-19, утверждает издание. По информации «Новой газеты», оснащение больниц в республике масками и защитными костюмами оставляет желать лучшего, наблюдаются проблемы с наличием аппаратов ИВЛ. Только несколько больниц в Грозном перепрофилированы для поступления зараженных, отмечается в статье.