Кадыров отказался открыть границы Чечни для жителей других регионов

По словам Кадырова, в республике уже есть «негативный опыт», когда у одного из пассажиров рейса из Москвы обнаружили коронавирус. «Конечно, мы не будем впускать лиц без прописки в ЧР [Чеченской Республике]. Негативный опыт уже есть. Завезли инфекцию, десятки заболели, одна женщина умерла», – написал он.