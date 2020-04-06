Кадыров отказался открыть границы Чечни для жителей других регионов
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале ответил на требование премьер-министра Михаила Мишустина снять ограничения на передвижение между регионами. По его словам, в республике никогда не закрывали границы для транзитного и грузового транспорта, но въезд для жителей других регионов в Чечню будет закрыт.
По словам Кадырова, в республике уже есть «негативный опыт», когда у одного из пассажиров рейса из Москвы обнаружили коронавирус. «Конечно, мы не будем впускать лиц без прописки в ЧР [Чеченской Республике]. Негативный опыт уже есть. Завезли инфекцию, десятки заболели, одна женщина умерла», – написал он.
2 апреля указом президента России Владимира Путина руководители регионов получили дополнительные полномочия для введения мер по борьбе с коронавирусом, подходящих именно для их территорий. Например, губернаторы могут на своих территориях ограничивать передвижение граждан и транспорта. При этом ограничения не могут вводиться в отношении транспорта, осуществляющего межрегиональные перевозки.
О закрытии границ Кадыров объявил 1 апреля, призвав всех жителей вернуться на родину до 5 апреля. На следующий день Мишустин во время заседания правительства заявил о недопустимости закрытия границ регионов. Он призвал не путать региональные полномочия с федеральными, а также подчеркнул, что меры должны быть «адекватны ситуации».