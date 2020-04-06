Правительство запретило губернаторам закрывать границы регионов
Премьер Михаил Мишустин заявил о недопустимости перекрытия административных границ в регионах, передает «Интерфакс». По словам премьера, любые ограничения должны вводиться в соответствии с ситуацией и введенными президентом и правительством мерами.
Мишустин напомнил, что на прошлой неделе были случаи, когда руководство отдельных регионов принимало решение закрыть административные границы, препятствуя передвижению транспорта и проезду людей. «За выходные ситуация исправилась», – сказал он, призвав руководителей российских субъектов не путать региональные полномочия с федеральными. По словам Мишустина, ограничения должны быть адекватными.
Ранее президент Владимир Путин на совещании с членами Совета безопасности заявил, что в условиях распространения коронавируса нельзя во всех регионах применять одинаковые меры и без основания подрывать экономическую деятельность. Глава государства подписал указ, наделяющий глав регионов дополнительными полномочиями по введению ограничений.
30 марта власти Мурманской области приостановили транспортное сообщение между городами Кировск, Апатиты, Ковдор, Мончегорск, а также с поселками Териберка и Ура-Губа. 1 апреля глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о закрытии через четыре дня границ региона на въезд и выезд. Он призвал жителей республики вернуться домой до этого срока. По его словам, пересекать границу региона смогут только грузовые автомобили с продуктами и лекарствами, а также транспорт с тяжелобольными пациентами, которым необходима неотложная помощь.