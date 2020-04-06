Правительство запретило губернаторам закрывать границы регионов

30 марта власти Мурманской области приостановили транспортное сообщение между городами Кировск, Апатиты, Ковдор, Мончегорск, а также с поселками Териберка и Ура-Губа. 1 апреля глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о закрытии через четыре дня границ региона на въезд и выезд. Он призвал жителей республики вернуться домой до этого срока. По его словам, пересекать границу региона смогут только грузовые автомобили с продуктами и лекарствами, а также транспорт с тяжелобольными пациентами, которым необходима неотложная помощь.