Чечня стала первым регионом с ограничением ночных передвижений жителей

С 5 апреля в Чечню закрыт въезд для всех видов транспорта. Такое решение власти республики приняли 1 апреля. Исключение предусмотрено только для машин экстренных служб, доставки продовольствия и лекарств. Жителям Чечни, планирующим вернуться из других регионов, Кадыров рекомендовал сделать это до 5 апреля, иначе они не смогут попасть в республику.