Чечня стала первым регионом с ограничением ночных передвижений жителей
В Чечне запретили с 3 апреля движение транспорта и пешеходов с 20:00 до 08:00. Об этом глава республики Рамзан Кадыров сообщил в своем Telegram-канале. По его словам, это вынужденная мера для борьбы с распространением коронавируса.
«Обуздать коронавирус половинчатыми мерами невозможно. Важно разорвать цепочку распространения», – отметил Кадыров. Он уточнил, что списки служб и организаций с правом на проезд в ночное время предоставлены в соответствующие ведомства. Сам перечень в его сообщении не приводится.
С 5 апреля в Чечню закрыт въезд для всех видов транспорта. Такое решение власти республики приняли 1 апреля. Исключение предусмотрено только для машин экстренных служб, доставки продовольствия и лекарств. Жителям Чечни, планирующим вернуться из других регионов, Кадыров рекомендовал сделать это до 5 апреля, иначе они не смогут попасть в республику.
Чечня стала первым российским регионом, ограничившим передвижение жителей в определенные часы и заявившим о закрытии административных границ. В республике выявлено десять случаев заражения коронавирусом, один пациент умер, по данным оперативного штаба. Всего в России ко 2 апреля было выявлено 3548 больных коронавирусной инфекцией.