Власти Чечни решили закрыть границы республики на въезд и выезд

«До 5 апреля все жители Чечни, находящиеся за пределами республики, должны вернуться домой, а также выехать планирующие это сделать», – написал Кадыров в Instagram. По его словам, республика также временно приостанавливает авиасообщение, железнодорожное сообщение, закрывается въезд для автомобилей. Исключение будет сделано только для машин экстренных служб, доставки продовольствия и лекарств. «И с этого же дня приступаем к дезинфекции городов, населенных пунктов и объектов», – уточнил Кадыров.