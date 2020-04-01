Власти Чечни решили закрыть границы республики на въезд и выезд
Власти Чечни приняли решение закрыть с 5 апреля границы республики на въезд и выезд, передает телеканал «Грозный». Решение принято в ходе заседания оперативного штаба по недопущению завоза и распространения коронавируса на территории Чечни.
«До 5 апреля все жители Чечни, находящиеся за пределами республики, должны вернуться домой, а также выехать планирующие это сделать», – написал Кадыров в Instagram. По его словам, республика также временно приостанавливает авиасообщение, железнодорожное сообщение, закрывается въезд для автомобилей. Исключение будет сделано только для машин экстренных служб, доставки продовольствия и лекарств. «И с этого же дня приступаем к дезинфекции городов, населенных пунктов и объектов», – уточнил Кадыров.
По данным оперативного штаба, в Чечне выявлено 10 случаев заражения коронавирусом. Руководитель чеченского управления Роспотребнадзора Рита Термулаева 1 апреля сообщила о смерти больной коронавирусом женщины. «Женщина 1938 года рождения, приехавшая из Москвы, умерла сегодня утром», – уточнила она.
28 марта власти республики частично ограничили передвижение граждан, был ограничен въезд в Грозный. С 29 марта всех жителей Чечни обязали оставаться дома. Выйти на улицу можно только для похода в магазин, аптеку или за получением медицинской помощи.