Минздрав пока не видит стабилизации ситуации с коронавирусом
Оснований считать, что ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции в России стабилизировалась, пока нет, говорится в сообщении Минздрава. По данным ведомства, в стране сохраняется высокий прирост заболеваемости, поэтому соблюдение режима самоизоляции является «важнейшим фактором в борьбе с эпидемией».
Рост числа новых случаев заболевания может быть связан с нарушением режима самоизоляции, убежден заместитель директора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава Владимир Чуланов (его слова приводятся в сообщении Минздрава). Соблюдение введенных ограничений, по его словам, является наиболее эффективной мерой по борьбе с инфекцией.
Накануне руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова в эфире «Первого канала» говорила, что Россия практически вышла на плато по количеству заболеваний. Возможный выход Москвы на пик заболеваемости ранее допускал мэр столицы Сергей Собянин. Министр здравоохранения Михаил Мурашко, в свою очередь, утверждал, что снимать ограничения по коронавирусу сразу после пика заболеваемости нельзя. Делать это нужно поэтапно, выстроив систему действий, считает министр.
По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса на 2 мая, общее число больных COVID-19 в России составляет 124 054 человека, 1222 заболевших умерли. Полностью выздоровели 15 013 человек. 107 819 продолжают лечение.