Минздрав пока не видит стабилизации ситуации с коронавирусом

Накануне руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова в эфире «Первого канала» говорила, что Россия практически вышла на плато по количеству заболеваний. Возможный выход Москвы на пик заболеваемости ранее допускал мэр столицы Сергей Собянин. Министр здравоохранения Михаил Мурашко, в свою очередь, утверждал, что снимать ограничения по коронавирусу сразу после пика заболеваемости нельзя. Делать это нужно поэтапно, выстроив систему действий, считает министр.