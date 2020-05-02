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Минздрав пока не видит стабилизации ситуации с коронавирусом

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Оснований считать, что ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции в России стабилизировалась, пока нет, говорится в сообщении Минздрава. По данным ведомства, в стране сохраняется высокий прирост заболеваемости, поэтому соблюдение режима самоизоляции является «важнейшим фактором в борьбе с эпидемией».

Рост числа новых случаев заболевания может быть связан с нарушением режима самоизоляции, убежден заместитель директора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава Владимир Чуланов (его слова приводятся в сообщении Минздрава). Соблюдение введенных ограничений, по его словам, является наиболее эффективной мерой по борьбе с инфекцией.

Накануне руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова в эфире «Первого канала» говорила, что Россия практически вышла на плато по количеству заболеваний. Возможный выход Москвы на пик заболеваемости ранее допускал мэр столицы Сергей Собянин. Министр здравоохранения Михаил Мурашко, в свою очередь, утверждал, что снимать ограничения по коронавирусу сразу после пика заболеваемости нельзя. Делать это нужно поэтапно, выстроив систему действий, считает министр.

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По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса на 2 мая, общее число больных COVID-19 в России составляет 124 054 человека, 1222 заболевших умерли. Полностью выздоровели 15 013 человек. 107 819 продолжают лечение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных