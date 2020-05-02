В России за сутки зафиксировали почти 10 000 случаев коронавируса

Москва продолжает лидировать по общему числу заболевших COVID-19 – всего в столице зарегистрировано 62 658 случаев заболевания. 55 589 из них – активные. За минувшие сутки коронавирус обнаружили у 5358 человек. Это рекордный прирост. За сутки врачи вылечили 608 человек. Всего выздоровевших – 6374. Умерли за сутки 37 человек. За все время пандемии – 695. Следующий регион по числу новых заболевших за сутки – Московская область: там коронавирус обнаружили у 807 человек, общее число случаев выросло до 13 314 больных.