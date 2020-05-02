Собянин допустил сокращение объема выдачи спецпропусков

«Если мы увидим какую-то угрозу, то конечно, ни минуты не буду сомневаться, будем выходить с предложением ужесточения этих мер», – сказал Собянин в интервью на «России-1». Он также отметил, что на сегодняшний день в Москве «нельзя допускать» ослабления ограничений, поскольку количество заболевших растет, а система здравоохранения «заполняется» и «испытывает все больше и больше нагрузки каждый день». Россия находится в середине или начальной фазе распространения коронавируса, заявил мэр. Он также отметил, что в стране уже невозможен «китайский вариант» развития COVID-19. Страна идет по своему европейскому пути, убежден мэр Москвы.