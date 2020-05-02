Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

Собянин допустил сокращение объема выдачи спецпропусков

Ведомости

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что власти могут ограничить объем выдаваемых цифровых пропусков и ужесточить контроль за их выдачей. Это, по его словам, может произойти, если понадобится уменьшить количество людей на улицах Москвы из-за пандемии коронавируса.

«Если мы увидим какую-то угрозу, то конечно, ни минуты не буду сомневаться, будем выходить с предложением ужесточения этих мер», – сказал Собянин в интервью на «России-1». Он также отметил, что на сегодняшний день в Москве «нельзя допускать» ослабления ограничений, поскольку количество заболевших растет, а система здравоохранения «заполняется» и «испытывает все больше и больше нагрузки каждый день». Россия находится в середине или начальной фазе распространения коронавируса, заявил мэр. Он также отметил, что в стране уже невозможен «китайский вариант» развития COVID-19. Страна идет по своему европейскому пути, убежден мэр Москвы.

Ранее по теме: Минздрав пока не видит стабилизации ситуации с коронавирусом

Из-за пандемии коронавируса действовавший весь апрель режим нерабочих дней в стране продлен до 11 мая. Во всех регионах России действует режим самоизоляции. В Забайкалье, Московской, Брянской, Орловской, Ивановской, Омской и других областях также действует режим обязательного ношения масок в общественных местах.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса на 2 мая, общее число больных COVID-19 в России составляет 124 054 человека, 1222 заболевших умерли. Полностью выздоровели 15 013 человек. 107 819 продолжают лечение.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных