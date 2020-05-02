Собянин допустил сокращение объема выдачи спецпропусков
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что власти могут ограничить объем выдаваемых цифровых пропусков и ужесточить контроль за их выдачей. Это, по его словам, может произойти, если понадобится уменьшить количество людей на улицах Москвы из-за пандемии коронавируса.
«Если мы увидим какую-то угрозу, то конечно, ни минуты не буду сомневаться, будем выходить с предложением ужесточения этих мер», – сказал Собянин в интервью на «России-1». Он также отметил, что на сегодняшний день в Москве «нельзя допускать» ослабления ограничений, поскольку количество заболевших растет, а система здравоохранения «заполняется» и «испытывает все больше и больше нагрузки каждый день». Россия находится в середине или начальной фазе распространения коронавируса, заявил мэр. Он также отметил, что в стране уже невозможен «китайский вариант» развития COVID-19. Страна идет по своему европейскому пути, убежден мэр Москвы.
Из-за пандемии коронавируса действовавший весь апрель режим нерабочих дней в стране продлен до 11 мая. Во всех регионах России действует режим самоизоляции. В Забайкалье, Московской, Брянской, Орловской, Ивановской, Омской и других областях также действует режим обязательного ношения масок в общественных местах.
По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса на 2 мая, общее число больных COVID-19 в России составляет 124 054 человека, 1222 заболевших умерли. Полностью выздоровели 15 013 человек. 107 819 продолжают лечение.