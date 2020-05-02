В метро Москвы будут продавать медицинские маски
Пассажиры московского метро со следующей недели смогут купить медицинские маски в ларьках или кассах метро, сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель транспортного комплекса города Максим Ликсутов, пишет «Интерфакс».
Купить маску можно будет почти на каждой станции метро. Цена в метрополитене будет не выше, чем в аптеках, уточнил Ликсутов. По его словам, такое решение принято для того, чтобы все пассажиры, которые не смогли найти маску в аптеках либо забыли, смогли купить ее при входе в метро. Метрополитен получает эти маски на реализацию от городских структур, продажа будет либо в специализированных ларьках, либо в кассах метро, отметил чиновник.
По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса на 2 мая, общее число больных COVID-19 в России составляет 124 054 человека, 1222 заболевших умерли. Полностью выздоровели 15 013 человек. 107 819 продолжают лечение.
С начала февраля в России наблюдается дефицит медицинских масок и респираторов как в розничной торговле, так и в крупных онлайн-аптеках. В середине апреля правительство приостановило действие своего постановления об ограничениях на торговлю медицинскими масками и о введении их единого поставщика в лице структуры «Ростеха».