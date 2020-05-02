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В метро Москвы будут продавать медицинские маски

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Пассажиры московского метро со следующей недели смогут купить медицинские маски в ларьках или кассах метро, сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель транспортного комплекса города Максим Ликсутов, пишет «Интерфакс».

Купить маску можно будет почти на каждой станции метро. Цена в метрополитене будет не выше, чем в аптеках, уточнил Ликсутов. По его словам, такое решение принято для того, чтобы все пассажиры, которые не смогли найти маску в аптеках либо забыли, смогли купить ее при входе в метро. Метрополитен получает эти маски на реализацию от городских структур, продажа будет либо в специализированных ларьках, либо в кассах метро, отметил чиновник.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса на 2 мая, общее число больных COVID-19 в России составляет 124 054 человека, 1222 заболевших умерли. Полностью выздоровели 15 013 человек. 107 819 продолжают лечение.

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С начала февраля в России наблюдается дефицит медицинских масок и респираторов как в розничной торговле, так и в крупных онлайн-аптеках. В середине апреля правительство приостановило действие своего постановления об ограничениях на торговлю медицинскими масками и о введении их единого поставщика в лице структуры «Ростеха».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных