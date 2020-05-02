В метро Москвы будут продавать медицинские маски

Купить маску можно будет почти на каждой станции метро. Цена в метрополитене будет не выше, чем в аптеках, уточнил Ликсутов. По его словам, такое решение принято для того, чтобы все пассажиры, которые не смогли найти маску в аптеках либо забыли, смогли купить ее при входе в метро. Метрополитен получает эти маски на реализацию от городских структур, продажа будет либо в специализированных ларьках, либо в кассах метро, отметил чиновник.