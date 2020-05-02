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В Москве число умерших с коронавирусом превысило 700 человек

Ведомости

В Москве за последние сутки умерли еще 34 человека с коронавирусом, сообщает оперативный штаб. Общее число жертв коронавирусной инфекции в столице достигло 729.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин говорил, что реальное число заболевших коронавирусом в столице составляет около 2% населения города. Такая статистика приводится «по результатам скрининговых исследований различных групп населения». По словам мэра, это «минимальное значение среди мировых городов, пораженных эпидемией».

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса на 2 мая, общее число больных COVID-19 в России составляет 124 054 человека, 1256 заболевших умерли. Полностью выздоровели 15 013 человек. 107 819 продолжают лечение. Москва — лидер по количеству заболевших. Всего в столице зарегистрировано 62 658 случаев заболевания. 55 589 из них – активные. Всего выздоровевших – 6374.

Ранее по теме: В России за сутки зафиксировали почти 10 000 случаев коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных