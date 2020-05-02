В Москве число умерших с коронавирусом превысило 700 человек

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса на 2 мая, общее число больных COVID-19 в России составляет 124 054 человека, 1256 заболевших умерли. Полностью выздоровели 15 013 человек. 107 819 продолжают лечение. Москва — лидер по количеству заболевших. Всего в столице зарегистрировано 62 658 случаев заболевания. 55 589 из них – активные. Всего выздоровевших – 6374.