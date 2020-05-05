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Умер генеральный конструктор РКК «Энергия»

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Генеральный конструктор ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Евгений Микрин умер в ночь на 5 мая, сообщил «Роскосмос». В апреле гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщал, что Микрин заразился коронавирусом.

Микрин скончался на 65-м году жизни, в «Энергии» он работал с 1981 г. Под руководством Микрина создавались системы управления корабля «Буран» и ракет «Прогресс М-М» и «Союз ТМА-М», модернизировались системы кораблей «Прогресс МС» и «Союз МС». В 2006 г. Микрин был избран членом-корреспондентом Российской академии наук (РАН), на момент смерти он состоял в президиуме РАН.

Последние данные о случаях коронавируса в ракетно-космической области передавались 30 апреля. К тому моменту, по заявлению Рогозина в Twitter, общее число заболевших в индустрии достигло 173 человек, 6 из них умерли. Всего в России к 5 мая коронавирус обнаружен у 155 370 человек, 1451 человек погиб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных