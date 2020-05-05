Умер генеральный конструктор РКК «Энергия»

Микрин скончался на 65-м году жизни, в «Энергии» он работал с 1981 г. Под руководством Микрина создавались системы управления корабля «Буран» и ракет «Прогресс М-М» и «Союз ТМА-М», модернизировались системы кораблей «Прогресс МС» и «Союз МС». В 2006 г. Микрин был избран членом-корреспондентом Российской академии наук (РАН), на момент смерти он состоял в президиуме РАН.