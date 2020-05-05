Умер генеральный конструктор РКК «Энергия»
Генеральный конструктор ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Евгений Микрин умер в ночь на 5 мая, сообщил «Роскосмос». В апреле гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщал, что Микрин заразился коронавирусом.
Микрин скончался на 65-м году жизни, в «Энергии» он работал с 1981 г. Под руководством Микрина создавались системы управления корабля «Буран» и ракет «Прогресс М-М» и «Союз ТМА-М», модернизировались системы кораблей «Прогресс МС» и «Союз МС». В 2006 г. Микрин был избран членом-корреспондентом Российской академии наук (РАН), на момент смерти он состоял в президиуме РАН.
Последние данные о случаях коронавируса в ракетно-космической области передавались 30 апреля. К тому моменту, по заявлению Рогозина в Twitter, общее число заболевших в индустрии достигло 173 человек, 6 из них умерли. Всего в России к 5 мая коронавирус обнаружен у 155 370 человек, 1451 человек погиб.