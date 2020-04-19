Генеральный конструктор РКК «Энергия» заразился коронавирусом
Генеральный конструктор ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Евгений Микрин заболел коронавирусом, подтвердил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. «Микрин, надеюсь, перенесет заболевание спокойно, он сейчас под наблюдением специалистов», ‒ сказал он в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
Пресс-служба РКК «Энергия» не комментирует информацию о болезни Микрина.
Ранее «Роскосмос» сообщал, что коронавирусом заразились 42 сотрудника предприятий космической промышленности. Четверо из них уже выздоровели, двое умерли. Все заразившиеся работали или работают в Москве и Подмосковье. Случаев заболевания на космодромах Байконур и Восточный нет, подчеркнул Рогозин.
В России, по данным на 19 апреля, выявлено почти 43 000 больных коронавирусом, 361 человек умер.