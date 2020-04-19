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Генеральный конструктор РКК «Энергия» заразился коронавирусом

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Генеральный конструктор ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Евгений Микрин заболел коронавирусом, подтвердил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. «Микрин, надеюсь, перенесет заболевание спокойно, он сейчас под наблюдением специалистов», ‒ сказал он в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Пресс-служба РКК «Энергия» не комментирует информацию о болезни Микрина.

Ранее «Роскосмос» сообщал, что коронавирусом заразились 42 сотрудника предприятий космической промышленности. Четверо из них уже выздоровели, двое умерли. Все заразившиеся работали или работают в Москве и Подмосковье. Случаев заболевания на космодромах Байконур и Восточный нет, подчеркнул Рогозин.

В России, по данным на 19 апреля, выявлено почти 43 000 больных коронавирусом, 361 человек умер.

Ранее по теме: Два сотрудника предприятий «Роскосмоса» умерли от COVID-19

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных