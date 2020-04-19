Генеральный конструктор РКК «Энергия» заразился коронавирусом

Ранее «Роскосмос» сообщал, что коронавирусом заразились 42 сотрудника предприятий космической промышленности. Четверо из них уже выздоровели, двое умерли. Все заразившиеся работали или работают в Москве и Подмосковье. Случаев заболевания на космодромах Байконур и Восточный нет, подчеркнул Рогозин.