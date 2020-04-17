Два сотрудника предприятий «Роскосмоса» умерли от COVID-19
Два сотрудника предприятий «Роскосмоса» 62 и 68 лет с подтвержденным диагнозом COVID-19 умерли, еще один сотрудник с подозрением на коронавирус скончался от пневмонии в возрасте 58 лет, передает РИА «Новости» со ссылкой на госкорпорацию.
Общее число сотрудников предприятий космической промышленности, зараженных коронавирусной инфекцией, составляет 42 человека. Четверо из ранее заболевших выздоровели. Все заразившиеся работали или работают в Москве и Подмосковье.
Ранее сообщалось о 30 зараженных коронавирусом сотрудников космической отрасли, всего в ней работает около 200 000 человек. По данным оперативного штаба на 17 апреля, за последние сутки было выявлено более 4000 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших в России превысило 32 000 человек, из низ 132 человека умерли.