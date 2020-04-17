Два сотрудника предприятий «Роскосмоса» умерли от COVID-19

Ранее сообщалось о 30 зараженных коронавирусом сотрудников космической отрасли, всего в ней работает около 200 000 человек. По данным оперативного штаба на 17 апреля, за последние сутки было выявлено более 4000 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших в России превысило 32 000 человек, из низ 132 человека умерли.