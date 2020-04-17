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Два сотрудника предприятий «Роскосмоса» умерли от COVID-19

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Два сотрудника предприятий «Роскосмоса» 62 и 68 лет с подтвержденным диагнозом COVID-19 умерли, еще один сотрудник с подозрением на коронавирус скончался от пневмонии в возрасте 58 лет, передает РИА «Новости» со ссылкой на госкорпорацию.

Общее число сотрудников предприятий космической промышленности, зараженных коронавирусной инфекцией, составляет 42 человека. Четверо из ранее заболевших выздоровели. Все заразившиеся работали или работают в Москве и Подмосковье.

Ранее сообщалось о 30 зараженных коронавирусом сотрудников космической отрасли, всего в ней работает около 200 000 человек. По данным оперативного штаба на 17 апреля, за последние сутки было выявлено более 4000 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших в России превысило 32 000 человек, из низ 132 человека умерли.

Ранее по теме: Власти раскрыли долю бессимптомных больных COVID-19 среди заразившихся

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных