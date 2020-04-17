Власти раскрыли долю бессимптомных больных COVID-19 среди заразившихся

В России сохраняется очень плавный и медленный темп прироста заболевших – 14-17% в день, заявила Попова. При оценке распространения вируса лучше ориентироваться не на абсолютное число инфицированных, а на относительные показатели в расчете на 100 000 населения, пояснила она. Для России такой показатель составляет 17, что в 5 раз ниже, чем в Канаде, в 10 раз ниже, чем в Германии и в 20 раз ниже, чем в Швейцарии.