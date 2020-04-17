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Власти раскрыли долю бессимптомных больных COVID-19 среди заразившихся

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Доля бессимптомных носителей коронавируса среди всех выявленных случаев заражения составляет 45-50%, сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Две недели назад этот показатель равнялся 10-12%, отметила Попова, пояснив, что рост числа бессимптомных носителей коронавируса — это следствие более активного тестирования населения.

«Однозначно и четко могу сказать, что эффект от всех мер, которые мы сегодня предпринимаем, есть. Растущие цифры — это совершенно объективные цифры, и мы сегодня не боимся говорить полную правду, говорить все цифры, которые у нас есть для того, чтобы в первую очередь сохранить здоровье населения России»

Анна Попова
руководитель Роспотребнадзора

В начале марта в России проводилось в среднем 2 000 тестов на коронавирус в день, тогда как сегодня проводится 103 500 тестов в сутки, а с начала эпидемии сделано уже более 1,7 млн тестов, рассказала Попова. По ее словам, людей с коронавирусом, но без симптомов заболевания, часто выявляют среди знакомых других заразившихся. Власти проводят большую работу для выявления тех, с кем контактировал заболевший COVID-19, подчеркнула Попова.

В России сохраняется очень плавный и медленный темп прироста заболевших – 14-17% в день, заявила Попова. При оценке распространения вируса лучше ориентироваться не на абсолютное число инфицированных, а на относительные показатели в расчете на 100 000 населения, пояснила она. Для России такой показатель составляет 17, что в 5 раз ниже, чем в Канаде, в 10 раз ниже, чем в Германии и в 20 раз ниже, чем в Швейцарии.

К 17 апреля в России выявлено 32 008 заболевших коронавирусной инфекцией. За последние сутки диагноз подтвердился у 4 070 человек, сообщил федеральный оперативный штаб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных