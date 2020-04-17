Число заразившихся коронавирусом в России превысило 32 000 человек

Федеральный штаб опубликовал данные в 11.20 по московскому времени. За 35 минут до этого на телеканале «Россия 24» руководитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом Александр Мясников сообщил, что заболевших за сутки 4069 (то есть на один случай меньше, чем в итоге).