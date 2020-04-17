Число заразившихся коронавирусом в России превысило 32 000 человек

Число заразившихся коронавирусом в России превысило 32 000 человекПредставитель оперативного штаба сначала назвал некорректные цифры прироста заболевших
В России за последние сутки зафиксировано 4070 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте федерального штаба стопкоронавирус.рф. Всего с начала эпидемии заболело коронавирусной инфекцией 32 008 человек. Суточный прирост заболевших стал рекордным для России шестой день подряд.
Федеральный штаб опубликовал данные в 11.20 по московскому времени. За 35 минут до этого на телеканале «Россия 24» руководитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом Александр Мясников сообщил, что заболевших за сутки 4069 (то есть на один случай меньше, чем в итоге).
О назначении Мясникова руководителем информационного центра было объявлено 15 апреля. Сегодня он впервые раскрыл цифры по приросту заболеваемости, ранее это делал федеральный штаб. В этом штабе агентству ТАСС уточнили сразу после интервью Мясникова, что названные цифры могут быть не окончательными, так как пока нет данных по Республике Алтай.
В Москве за сутки зафиксировано 1959 случаев заражения коронавирусом. Это также рекордный суточный прирост. Столица по-прежнему уверенно лидирует по общему числу заболевших — 18 105 случаев. Ранее вице-мэр столицы Анастасия Ракова предупредила, что пик заболеваемости в городе придется на следующие две-три недели. От COVID-19 вылечились уже 1 517 пациентов, прирост в 123 выздоровевших пациента за последние сутки. Еще 14 инфицированных умерли, общее число летальных исходов COVID-19 в столице выросло до 127 человек.
На втором месте после Москвы по числу выявленных за последние сутки случаев заражения коронавирусом идет Московская область — 472 заболевших. В топ-10 регионов также входят Санкт-Петербург (424 новых случаев), Мордовия (65), Дагестан (59), Нижегородская область (54), Ингушетия и Оренбургская область (по 38), Тверская область (37) и Адыгея (36).
Заражение коронавирусом на сегодняшний день зафиксировано во всех 85 регионах России. В топ-10 регионов по числу заболевших помимо столицы (18 105 заразившихся) входят Московская область (3526), Санкт-Петербург (1507), Нижегородская область (458), Коми (455), Ленинградская (354) и Мурманская (314) области, Краснодарский край (290), Брянская область (228) и Башкортостан (213).
В мире, по данным американского Университета Джона Хопкинса, который производит расчеты на основе официальных данных всех стран, число заболевших COVID-19 превышает 2,1 млн человек. Заражение коронавирусом зафиксировано в 185 странах, умерли около 145 000 инфицированных, выздоровели порядка 550 000 пациентов.
На момент публикации Россия входит в топ-15 стран по числу заболевших COVID-19. Наибольшее число заразившихся к утру 17 апреля зафиксировано в США (671 425), Испании (184 948), Италии (168 941), Франции (147 091), Германии (137 698), Великобритании (104 148) и Китае (83 753), где впервые была зафиксирована вспышка коронавируса в декабре 2019 г. Больше всего пациентов с коронавирусом умерло в США (33 286), Италии (22 170), Испании (19 315), Франции (17 920) и Великобритании (13 729).