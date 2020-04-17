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Число заразившихся коронавирусом в России превысило 32 000 человек

Представитель оперативного штаба сначала назвал некорректные цифры прироста заболевших
Алена Якушова
Граффити на ограждении больницы, предназначенной для пациентов с подозрением на коронавирус, в московском поселке Коммунарка /РИА Новости

В России за последние сутки зафиксировано 4070 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте федерального штаба стопкоронавирус.рф. Всего с начала эпидемии заболело коронавирусной инфекцией 32 008 человек. Суточный прирост заболевших стал рекордным для России шестой день подряд.

Федеральный штаб опубликовал данные в 11.20 по московскому времени. За 35 минут до этого на телеканале «Россия 24» руководитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом Александр Мясников сообщил, что заболевших за сутки 4069 (то есть на один случай меньше, чем в итоге).

О назначении Мясникова руководителем информационного центра было объявлено 15 апреля. Сегодня он впервые раскрыл цифры по приросту заболеваемости, ранее это делал федеральный штаб. В этом штабе агентству ТАСС уточнили сразу после интервью Мясникова, что названные цифры могут быть не окончательными, так как пока нет данных по Республике Алтай.

В Москве за сутки зафиксировано 1959 случаев заражения коронавирусом. Это также рекордный суточный прирост. Столица по-прежнему уверенно лидирует по общему числу заболевших — 18 105 случаев. Ранее вице-мэр столицы Анастасия Ракова предупредила, что пик заболеваемости в городе придется на следующие две-три недели. От COVID-19 вылечились уже 1 517 пациентов, прирост в 123 выздоровевших пациента за последние сутки. Еще 14 инфицированных умерли, общее число летальных исходов COVID-19 в столице выросло до 127 человек.

На втором месте после Москвы по числу выявленных за последние сутки случаев заражения коронавирусом идет Московская область — 472 заболевших. В топ-10 регионов также входят Санкт-Петербург (424 новых случаев), Мордовия (65), Дагестан (59), Нижегородская область (54), Ингушетия и Оренбургская область (по 38), Тверская область (37) и Адыгея (36).

Заражение коронавирусом на сегодняшний день зафиксировано во всех 85 регионах России. В топ-10 регионов по числу заболевших помимо столицы (18 105 заразившихся) входят Московская область (3526), Санкт-Петербург (1507), Нижегородская область (458), Коми (455), Ленинградская (354) и Мурманская (314) области, Краснодарский край (290), Брянская область (228) и Башкортостан (213).

В мире, по данным американского Университета Джона Хопкинса, который производит расчеты на основе официальных данных всех стран, число заболевших COVID-19 превышает 2,1 млн человек. Заражение коронавирусом зафиксировано в 185 странах, умерли около 145 000 инфицированных, выздоровели порядка 550 000 пациентов.

На момент публикации Россия входит в топ-15 стран по числу заболевших COVID-19. Наибольшее число заразившихся к утру 17 апреля зафиксировано в США (671 425), Испании (184 948), Италии (168 941), Франции (147 091), Германии (137 698), Великобритании (104 148) и Китае (83 753), где впервые была зафиксирована вспышка коронавируса в декабре 2019 г. Больше всего пациентов с коронавирусом умерло в США (33 286), Италии (22 170), Испании (19 315), Франции (17 920) и Великобритании (13 729).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных