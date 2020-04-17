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Мэрия Москвы предупредила о приближающемся пике заболеваемости COVID-19

Ведомости

Вице-мэр Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова заявила, что в скором времени город подойдет к пику заболеваемости коронавирусом.

«Ближайшее время будет самым трудным для нас. Пик заболеваемости, скорее всего, придется на следующие две — три недели», — сказала она в своем обращении к медицинским работникам столицы. По словам Раковой, основная нагрузка по борьбе с вирусом ложится на врачей, но то, как Москва справится с пандемией, «зависит не только от медработников, но и от решений властей и сознательности граждан в соблюдении правил».

В рамках борьбы с пандемией коронавируса в Москве с 15 апреля действует пропускной режим. Пропуск необходим для поездок по городу на общественном, служебном или личном транспорте. Для передвижения по городу пешком он не понадобится. Кроме того, в столице и других российских городах действует режим самоизоляции, который обязывает жителей соблюдать дистанцию и выходить на улицу только в исключительных случаях.

Ранее по теме: Все заболевшие ОРВИ в Москве будут обязаны соблюдать самоизоляцию

По данным оперативного штаба на 16 апреля, по всей стране выявлено почти 28 000 больных коронавирусом. Больше всего заболевших в Москве — более 16 000. Случаи коронавируса зафиксированы во всех регионах России. Умерли 232 человека.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных