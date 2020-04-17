Мэрия Москвы предупредила о приближающемся пике заболеваемости COVID-19
Вице-мэр Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова заявила, что в скором времени город подойдет к пику заболеваемости коронавирусом.
«Ближайшее время будет самым трудным для нас. Пик заболеваемости, скорее всего, придется на следующие две — три недели», — сказала она в своем обращении к медицинским работникам столицы. По словам Раковой, основная нагрузка по борьбе с вирусом ложится на врачей, но то, как Москва справится с пандемией, «зависит не только от медработников, но и от решений властей и сознательности граждан в соблюдении правил».
В рамках борьбы с пандемией коронавируса в Москве с 15 апреля действует пропускной режим. Пропуск необходим для поездок по городу на общественном, служебном или личном транспорте. Для передвижения по городу пешком он не понадобится. Кроме того, в столице и других российских городах действует режим самоизоляции, который обязывает жителей соблюдать дистанцию и выходить на улицу только в исключительных случаях.
По данным оперативного штаба на 16 апреля, по всей стране выявлено почти 28 000 больных коронавирусом. Больше всего заболевших в Москве — более 16 000. Случаи коронавируса зафиксированы во всех регионах России. Умерли 232 человека.