Мэрия Москвы предупредила о приближающемся пике заболеваемости COVID-19

«Ближайшее время будет самым трудным для нас. Пик заболеваемости, скорее всего, придется на следующие две — три недели», — сказала она в своем обращении к медицинским работникам столицы. По словам Раковой, основная нагрузка по борьбе с вирусом ложится на врачей, но то, как Москва справится с пандемией, «зависит не только от медработников, но и от решений властей и сознательности граждан в соблюдении правил».