Министр просвещения допустил отмену экзамена для девятиклассников
Основной государственный экзамен (ОГЭ) для выпускников 9 классов может быть отменен, заявил министр просвещения Сергей Кравцов в эфире канала «Россия 24». Если такое решение будет принято, то итоговая аттестация пройдет по текущим оценкам. Общероссийские проверочные работы, которые должны были пройти в конце текущего учебного года, уже перенесены на начало следующего.
Кравцов также не исключил и пересмотр решения о проведении Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Такие корректировки могут быть внесены после 12 мая. Он отметил, что зачисление в вузы без результатов ЕГЭ проходить не может, но во главе угла стоит здоровье учеников.
Из-за распространения коронавируса ОГЭ в 2020 г. будет проходить по новым правилам. Минпросвещения позволило регионам самостоятельно устанавливать дату экзамена в зависимости от эпидемиологической ситуации. Также из программы экзаменов для девятиклассников убраны предметы по выбору. Аттестация будет проходить только по двум обязательным предметам — русскому языку и математике.