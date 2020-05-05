Министр просвещения допустил отмену экзамена для девятиклассников

Кравцов также не исключил и пересмотр решения о проведении Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Такие корректировки могут быть внесены после 12 мая. Он отметил, что зачисление в вузы без результатов ЕГЭ проходить не может, но во главе угла стоит здоровье учеников.