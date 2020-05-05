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Министр просвещения допустил отмену экзамена для девятиклассников

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Основной государственный экзамен (ОГЭ) для выпускников 9 классов может быть отменен, заявил министр просвещения Сергей Кравцов в эфире канала «Россия 24». Если такое решение будет принято, то итоговая аттестация пройдет по текущим оценкам. Общероссийские проверочные работы, которые должны были пройти в конце текущего учебного года, уже перенесены на начало следующего.

Кравцов также не исключил и пересмотр решения о проведении Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Такие корректировки могут быть внесены после 12 мая. Он отметил, что зачисление в вузы без результатов ЕГЭ проходить не может, но во главе угла стоит здоровье учеников.

Из-за распространения коронавируса ОГЭ в 2020 г. будет проходить по новым правилам. Минпросвещения позволило регионам самостоятельно устанавливать дату экзамена в зависимости от эпидемиологической ситуации. Также из программы экзаменов для девятиклассников убраны предметы по выбору. Аттестация будет проходить только по двум обязательным предметам — русскому языку и математике.

Ранее по теме: ЕГЭ могут перенести на еще более поздние сроки из-за коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных