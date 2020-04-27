ЕГЭ могут перенести на еще более поздние сроки из-за коронавируса

По его словам, у выпускников 2020 г. появилось больше времени, чтобы подготовиться к ЕГЭ. «Это уже очень значительное подспорье. Обычно как: закончилась учеба, и практически сразу начинаются экзамены. Теперь у ребят есть время что-то подтянуть, что-то проработать. А мы делаем все возможное, чтобы им в этом помочь», – сказал министр просвещения. Министр напомнил и об изменениях в ОГЭ для девятиклассников. Минпросвещения оставило для него только два обязательных предмета – русский язык и математику. Дату сдачи ОГЭ, исходя из эпидситуации на местах, и минимальную оценку для зачета разрешили установить самим регионам,