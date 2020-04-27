ЕГЭ могут перенести на еще более поздние сроки из-за коронавируса
Министерство просвещения может перенести сдачу единого государственного экзамена (ЕГЭ) еще на более поздние сроки. Решение будет приниматься после майских праздников. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов в интервью газете «Коммерсантъ».
По словам Кравцова, ЕГЭ пройдет, «когда это будет безопасно для ребят и учителей». Министр сказал, что сроки экзамена уже отодвигались в этом году и министерство сделает «это еще раз, если надо будет». Ранее сроки начала сдачи ЕГЭ перенесли с конца мая на 8 июня из-за коронавируса. «Экзамены пройдут. Пусть позже, но пройдут», – отметил министр просвещения.
По его словам, у выпускников 2020 г. появилось больше времени, чтобы подготовиться к ЕГЭ. «Это уже очень значительное подспорье. Обычно как: закончилась учеба, и практически сразу начинаются экзамены. Теперь у ребят есть время что-то подтянуть, что-то проработать. А мы делаем все возможное, чтобы им в этом помочь», – сказал министр просвещения. Министр напомнил и об изменениях в ОГЭ для девятиклассников. Минпросвещения оставило для него только два обязательных предмета – русский язык и математику. Дату сдачи ОГЭ, исходя из эпидситуации на местах, и минимальную оценку для зачета разрешили установить самим регионам,
Кравцов объяснил, почему нет необходимости и возможности отменить ЕГЭ. По его словам, отмена ЕГЭ и прием в вузы по оценкам в аттестате уравняют разные по качеству образования и глубине изучения предметов школы. «Если всех внезапно уравнять, разве это честно? Мы просто обидим одних ребят и сломаем жизнь другим», – сказал собеседник газеты. Он добавил, что отмена ЕГЭ – это отмена вступительных экзаменов в вузы. Из-за нее региональные вузы могут остаться без абитуриентов. «У нас будут целые регионы без первокурсников. Вот и весь результат отмены ЕГЭ», – сказал Кравцов.