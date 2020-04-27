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ЕГЭ могут перенести на еще более поздние сроки из-за коронавируса

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Министерство просвещения может перенести сдачу единого государственного экзамена (ЕГЭ) еще на более поздние сроки. Решение будет приниматься после майских праздников. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов в интервью газете «Коммерсантъ».

По словам Кравцова, ЕГЭ пройдет, «когда это будет безопасно для ребят и учителей». Министр сказал, что сроки экзамена уже отодвигались в этом году и министерство сделает «это еще раз, если надо будет». Ранее сроки начала сдачи ЕГЭ перенесли с конца мая на 8 июня из-за коронавируса. «Экзамены пройдут. Пусть позже, но пройдут», – отметил министр просвещения.

По его словам, у выпускников 2020 г. появилось больше времени, чтобы подготовиться к ЕГЭ. «Это уже очень значительное подспорье. Обычно как: закончилась учеба, и практически сразу начинаются экзамены. Теперь у ребят есть время что-то подтянуть, что-то проработать. А мы делаем все возможное, чтобы им в этом помочь», – сказал министр просвещения. Министр напомнил и об изменениях в ОГЭ для девятиклассников. Минпросвещения оставило для него только два обязательных предмета – русский язык и математику. Дату сдачи ОГЭ, исходя из эпидситуации на местах, и минимальную оценку для зачета разрешили установить самим регионам,

Кравцов объяснил, почему нет необходимости и возможности отменить ЕГЭ. По его словам, отмена ЕГЭ и прием в вузы по оценкам в аттестате уравняют разные по качеству образования и глубине изучения предметов школы. «Если всех внезапно уравнять, разве это честно? Мы просто обидим одних ребят и сломаем жизнь другим», – сказал собеседник газеты. Он добавил, что отмена ЕГЭ – это отмена вступительных экзаменов в вузы. Из-за нее региональные вузы могут остаться без абитуриентов. «У нас будут целые регионы без первокурсников. Вот и весь результат отмены ЕГЭ», – сказал Кравцов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных