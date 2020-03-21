Как учат школьников во время коронавируса
Число заболевших новым вирусом в России растет все быстрее, и власти переводят школьников на дистанционное обучение. С 21 марта закроют для посещения московские школы, а с 23 марта — все российские, школьники останутся дома как минимум до 12 апреля. Чтобы они не выпадали из образовательного процесса, учиться они будут дистанционно. Спрос на такое обучение существенно вырос, но заменить учителя компьютер пока не в состоянии, считают эксперты.
Что предлагают чиновники
Поддержку дистанционного обучения организует Министерство просвещения России. Единого портала с полноценным онлайн-обучением пока не создали, поэтому Минпросвещения составило список рекомендаций и отсылает учеников на отдельные интернет-ресурсы. На сайте министерства перечислены 14 интернет-платформ, которые в той или иной степени позволяют обучаться, из них две государственные: «Российская электронная школа» (РЭШ) и «Московская электронная школа» (МЭШ).
Изначально РЭШ создавалась для того, чтобы у любого школьника была возможность при пропуске занятий восполнить пробелы в знаниях. Учебная программа составлена лучшими специалистами, и ее даже рекомендовал президент Владимир Путин, говорится на ее сайте. РЭШ представляет собой полный школьный курс уроков по 31 предмету с 1 по 11 класс. Всего это более 120 000 уникальных задач, тематические курсы, видеоуроки, задания для самопроверки, каталог музеев, фильмов и музыкальных концертов. Бывший министр просвещения России Ольга Васильева сообщала, что онлайн-платформа РЭШ сделает более доступным образование в сельских школах. На создание РЭШ в 2016-2018 гг. потрачено 1,7 млрд руб., следует из паспорта целевой программы. Насколько чиновники довольны проектом, выяснить не удалось: запрос «Ведомостей» в Минпросвещения остался без ответа.
Качество материала в РЭШ нравится далеко не всем. В одной из московских школ классный руководитель и преподаватель математики и геометрии поначалу посоветовала девятиклассникам зарегистрироваться на сайте, но потом об этом пожалела. «Сейчас Ксюша М. попробовала пройти тест по геометрии, но ей автоматически проверили неправильно, потому что она дала верный ответ, а в тесте заложен другой ответ. Составитель ошибся, и таких ошибок там, к сожалению, оказалось много. Поэтому пока что этим порталом пользоваться не будем, там куча ошибок и недочетов. Я подумаю, какие еще платформы можно будет использовать для дистанционки», — доложила учитель в переписке с родителями («Ведомости» с ней ознакомились).
Столичным школьникам рекомендуют обучаться на платформе Московской электронной школы (МЭШ). Этот портал шире, там более 769 000 аудио-, видео- и текстовых файлов, 41 000 сценариев уроков, около 1500 учебников. Он интегрирован с электронным дневником, поэтому на него централизованно перевели все школы столицы. «Москва работает полностью на МЭШ, она считает, что ей этого достаточно. Там собственный движок, а контент внутри от ряда известных поставщиков, в том числе и наш», — говорит глава «Физикона» Денис Мамонтов.
Бюджет МЭШ гораздо солиднее: власти планировали выделить в прошлом году 16 млрд руб., говорил глава департамента информационных технологий Москвы Артем Ермолаев. Правда, в бюджет входил не только контент, но и инфраструктура – подключение школ к wi-fi, установка интерактивных панелей вместо обычных досок, обучение учителей и снабжение их ноутбуками и т. д. Но именно техническая составляющая вызывает больше всего нареканий. «У ребенка упал один глаз на полдиоптрии за 6 месяцев», — жаловалась пользователь Вера Абардовская на экраны, портящие, по ее мнению, зрение. «В МЭШ вбуханы огромные деньги, но это просто профанация. Потому что я знаю, какие там задания по русскому языку, обществознанию. Многие мои коллеги считают, что пользоваться МЭШ надо так: включил, чтобы там отметили, что ты включил, и после этого сделал так, чтобы дети этого не видели», — комментирует сопредседатель профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий.
Частные платформы
Поскольку пока для регионов нет единой онлайн образовательной платформы, а уже созданные далеко не идеальны, в школах рекомендует пользоваться различными частными площадками. Среди них собеседники «Ведомостей» называют «Форксфорд», «Физикон», «Учи.ру». Минпросвещения на своем сайте также советует «Яндекс.Учебник», «ЯКласс», InternetUrok.ru, Skyeng и др. С такими площадками договариваются о предоставлении бесплатного доступа, говорил министр просвещения Сергей Кравцов. «Нам рекомендуют разные платформы, и РЭШ, "ЯКласс", "Учи.ру". Каждая школа определяет самостоятельно, где работать удобнее», — рассказывает директор одной из школ Ставрополя.
Запросы на такое обучение растут: если в прошлом году было около 100 000 поисковых запросов «онлайн курсы» каждую неделю, то c 9 по 15 марта — 736 000, следует из данных Яндекса. «Особенно заметен рост в последние дни. Мы получаем локальные бумы, рост активности за неделю в 2-3 раза — до 1 млн пользователей в отдельные дни. По мощностям у нас уже большие нагрузки. Многие наши коллеги испытывают еще большие проблемы — некоторые сайты даже перестают работать. Поэтому мы быстро масштабируемся, расширяем мощности и техперсонал, чтобы поддерживать производительность», — рассказал «Ведомостям» глава компании «Учи.ру» Илья Паршин.
«У нас постоянно растет количество регистраций — в последние дни, в 10-15 раз. На пике это было порядка 100 000 человек в день. Обычно столько приходило за месяц», — говорит и сооснователь онлайн-школы «Фоксфорд» Максим Спиридонов. «Фоксфорд» — образовательная онлайн-платформа для школьников, их родителей и учителей. Онлайн-школа Фоксфорд входит в образовательный холдинг «Нетология-групп», основанный в 2009 г., 40% компании в 2017 г. купил «Севергрупп» миллиардера Алексея Мордашева, писал Спиридонов в Facebook. «Нетологию» тогда Forbes оценил в $50-60 млн. Сейчас она — одна из крупнейших на рынке.
Создатель «Физикона» Денис Мамонтов рассказывает, что посещаемость его ресурса выросла на порядок: «Тех, кто находятся на сервере и что-то делает, — около тысячи, за неделю рост раз в 10 примерно». Издательство цифрового контента «Физикон» – старейший российский разработчик электронных образовательных ресурсов для школ, колледжей и вузов (основано в 1993 г. выпускниками Московского физико-технического института, принадлежит 1С и является партнером «Ростелекома»). «Физикон» уже договорилась с Московской областью о доступе, а также ведет переговоры на федеральном уровне, говорит Мамонтов.
Представитель «Ростелекома» сообщил «Ведомостям», что компания предлагает два продукта для дистанционного обучения школьников. Это цифровой сервис онлайн-образования «Ростелеком. Лицей», на котором структурированы тренажеры, тесты и конспекты по всем темам школьной программы. Второй — «Облако знаний» от дочерней компании «Физикон». Здесь собраны материалы для использования на уроке, контент, привязанный к тематическим планам 300 учебников по 15 предметам, домашние задания с возможностью выдачи из региональных дневников, сервис автоматической проверки, передача результатов в электронный дневник.
Собственные платформы онлайн-обучения запустят и другие крупные игроки. 17 марта «Яндекс» объявил о создании собственной платформы: там будут интерактивные видеотрансляции занятий и общение класса с учителем, а также видеоуроки от ведущих преподавателей по всем предметам. Инвестиции на первом этапе оценивают в 200 млн руб. Сбербанк на базе Школьной цифровой платформы запустит пилотную образовательную инициативу, сказала вице-президент банка Марина Ракова.
Социально-ответственные платформы
Ресурсов много, но есть проблема, говорит директор одной из ставропольских школ: бесплатный доступ предоставлен к небольшой части контента и пробным версиям, а большая часть — платная. Далеко не все платформы готовы предоставлять полный вариант занятий для открытого пользования. «Встает вопрос — кто будет давать деньги? Поэтому для себя мы определили, что это не очень удобно, не только потому что это демо-версии, а еще потому, что уроки на эти платформах не совпадают с нашей образовательной программой. Та же РЭШ: началка — да, можно использовать, там интересно, но опять же как вспомогательный ресурс, а не как основной», — сетует собеседник «Ведомостей».
Многие онлайн-школы предлагают в период распространения коронавируса бесплатное обучение или доступ за символическую плату. Например, подписка на «Ростелеком. Лицей» предлагается за 1 рубль в месяц (предложение действует до конца апреля), а на вторую программу «Ростелеком» дает бесплатный доступ на 30 дней. «Мы решили открыть доступ к контенту, — рассказывает Спиридонов из "Фоксфорда". — Глядя на то, что происходит, мы решили, что можем временно сделать школьные программы бесплатными». Компания прибыльная, поэтому имеет возможность это делать, объясняет он (выручка «Нетологии» с 2018 г. выросла вдвое: с 738 млн руб. до 1,5 млрд руб. в 2019 г). «В период карантина для школьников и учителей доступ бесплатен. Если поступит запрос от какого-то региона дополнительно помочь организовать дистанционное обучение, мы, конечно, поможем», — говорит и Паршин из «Учи.ру». «На что расчет? Со временем, возможно, эти людям захотят посмотреть на наши платные продукты», — надеется Спиридонов. Но пока сложно сказать, как это изменит коммерческие показатели, признает он.
Некоторые компании рассчитывают на госфинансирование. «Для предоставления бесплатного доступа может быть заключено соглашение с регионом, а может быть просто на честном слове, — говорит Мамонтов. — А если это коммерческий контент, то это проходит через госзакупки, порядок цифр – миллионы и десятки миллионов рублей».
Заменит ли дистанционное обучение учителя
Власти активно продолжают цифровизацию образования на федеральном уровне. «Это миллиарды рублей. Оснащают школы "железом", а следом должны пойти информационные системы. Уже сейчас сделали площадку по управлению электронным контентом – федеральный маркетплейс "Элемент", центр образования "Точки роста". Большие деньги идут на все: компьютеры, интернет, электронные ресурсы, обучение персонала», — говорит Мамонтов. На федеральный проект цифровизации образовательной среды в 2020 г. предусмотрено 16,4 млрд руб., в прошлом году потратили 2,5 млрд руб.
Учителя, с которыми поговорили «Ведомости», пока скептически относятся к дистанционному обучению. «Оно никак не сможет заменить учителя. Это не панацея, максимум — вспомогательный материал. Индивидуальный подход к ученику ни одна платформа не обеспечит», — уверена директор одной из ставропольских школ.
«Сейчас у российской школы нет возможности перехода на качественное дистанционное обучение целиком, даже временно, — говорит Луховицкий. — Я не знаю, как можно обучать детей русскому дистанционно. Любое задание на орфографию, например, если ученики находятся от меня дистанционно и сидят за компьютерами, совершенно точно означает их возможность найти текст в интернете и сделать все без единой ошибки». Второй предмет, который преподает учитель — обществознание. «Он устный, на нем главное – общение ученика и учителя. Даже на видеоконференции организовать все так, чтобы я видел 24 ученика, видел их лица, слышал как они друг с другом спорят по той или иной правовой проблеме, я не могу. Если я этого не могу, то никакого смысла в моем предмете уже нет», — сетует он.
«Много сервисов подготовки к ЕГЭ, поэтому дистанционный режим конкретно для ЕГЭ очень хороший, может быть даже лучше, чем обучение в школе, поскольку учитель в школе вынужден свое время сразу на 30 человек тратить, а здесь компьютер может с каждым работать», — считает Мамонтов. Однако видеоматериалов, записанных лекций и тестов мало для качественного образования, возражает Луховицкий. «Я могу сказать детям: давайте вы вместо урока русского языка посмотрите ролик какого-нибудь умного лингвиста на "Постнауке". Им будет очень интересно. Но это не есть еще урок. Потом я должен еще с детьми обсудить, проговорить, в практику это каким-то образом перевести. Если я не общаюсь с каждым ребенком индивидуально, то я считаю, что это не совсем урок», — говорит он.
Чтобы приспособиться к новым условиям, учителя осваивают программы Zoom (сервис для проведения видеоконференций и онлайн-встреч) и Google Classroom (веб-сервис для обмена файлами между преподавателями и студентами с использованием программных разработок Google). «На ней учитель может общаться с детьми, вести переписку, давать задания, проверять их, к этому можно привыкнуть», — говорит Луховицкий.
Дистанционное обучение может продлиться и после 12 апреля. «Мы ориентируемся на сопровождение детей до конца академического года», — говорит вице-президент Сбербанка Марина Ракова. «Исходя из опыта других стран, могу предположить, что режим дистанционного обучения могут продлить до конца учебного года», — считает Мамонтов. К этому готовятся и в «Учи.ру». Луховицкий предлагает перенести окончание учебного года и экзамены и завершать программу после карантина: «Раз у нас такой форс-мажор, надо думать о том, как минимизировать жертвы, а не отрапортовать, что всех хорошо обучили».
В подготовке участвовал Валерий Кодачигов