Как учат школьников во время коронавируса

Ресурсов много, но есть проблема, говорит директор одной из ставропольских школ: бесплатный доступ предоставлен к небольшой части контента и пробным версиям, а большая часть — платная. Далеко не все платформы готовы предоставлять полный вариант занятий для открытого пользования. «Встает вопрос — кто будет давать деньги? Поэтому для себя мы определили, что это не очень удобно, не только потому что это демо-версии, а еще потому, что уроки на эти платформах не совпадают с нашей образовательной программой. Та же РЭШ: началка — да, можно использовать, там интересно, но опять же как вспомогательный ресурс, а не как основной», — сетует собеседник «Ведомостей».