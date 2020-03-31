Сроки вступительных экзаменов в России перенесут из-за коронавируса
Минобрнауки приняло решение перенести сроки вступительных экзаменов из-за коронавируса нового типа, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков, пишет ТАСС.
По словам министра, экзамены могут отложить на 2–4 недели из-за переноса сроков сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ). Ранее прием в вузы должен был начаться не позднее 20 июня. Новый учебный год в ведомстве хотели бы начать «по базовому сценарию» – 1 сентября, отметил Фальков.
27 марта Министерство просвещения объявило о переносе на две недели сроков сдачи ЕГЭ. Основной этап, начало которого было запланировано на 25 мая, начнется 8 июня. Основной государственный экзамен (ОГЭ), который сдают выпускники девятых классов, пройдет с 9 июня.
С 23 марта по 12 апреля все школы в России переведены на режим каникул или дистанционный формат обучения. Для студентов российских вузов каникулы объявлены с 28 марта по 5 апреля. Неделя с 28 марта по 5 апреля в стране объявлена нерабочей. Такая мера введена президентом Владимиром Путиным в рамках борьбы с распространением коронавируса.
По данным на 30 марта, в 71 регионе России было зарегистрировано 1836 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, больше всего – в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.