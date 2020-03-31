Сроки вступительных экзаменов в России перенесут из-за коронавируса

С 23 марта по 12 апреля все школы в России переведены на режим каникул или дистанционный формат обучения. Для студентов российских вузов каникулы объявлены с 28 марта по 5 апреля. Неделя с 28 марта по 5 апреля в стране объявлена нерабочей. Такая мера введена президентом Владимиром Путиным в рамках борьбы с распространением коронавируса.