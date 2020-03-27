Сроки ЕГЭ перенесли из-за коронавируса
Единый государственный экзамен в 2020 г. будет перенесен из-за распространения коронавируса, сообщило РБК Министерство просвещения. Основной этап, начало которого было запланировано на 25 мая, начнется 8 июня. Основной государственный экзамен (ОГЭ), который сдают выпускники девятых классов, пройдет с 9 июня.
Днем ранее, 26 марта, замминистра просвещения Дмитрий Глушко говорил, что «ничего не угрожает» запланированным срокам ЕГЭ и ОГЭ. Из-за коронавируса уже переносился досрочный этап ЕГЭ – c 20 марта на конец июня.
Приемная кампания в вузах будет пересмотрена в случае переноса ЕГЭ, отмечал ранее министр науки и высшего образования Валерий Фальков. На заседании рабочей группы Минобрнауки по борьбе с коронавирусом он сказал, что стоит готовиться к «небольшому смещению по срокам, по крайней мере, зачисления и, соответственно, вступительных испытаний» (цитата по «Интерфаксу»). Окончательное решение министерство должно принять после каникул – в нерабочую неделю с 30 марта по 3 апреля вузы прекращают работу даже в удаленном формате.
Коронавирус в России обнаружен у 1036 человек, за последние сутки зарегистрировано 196 новых случаев заболевания. Премьер Михаил Мишустин призвал ввести те же ограничения, которые будут действовать в Москве, по всей России. В частности, он предложил закрыть развлекательные учреждения на время нерабочих дней, которые 25 марта ввел президент Владимир Путин.