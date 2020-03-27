Сроки ЕГЭ перенесли из-за коронавируса

Приемная кампания в вузах будет пересмотрена в случае переноса ЕГЭ, отмечал ранее министр науки и высшего образования Валерий Фальков. На заседании рабочей группы Минобрнауки по борьбе с коронавирусом он сказал, что стоит готовиться к «небольшому смещению по срокам, по крайней мере, зачисления и, соответственно, вступительных испытаний» (цитата по «Интерфаксу»). Окончательное решение министерство должно принять после каникул – в нерабочую неделю с 30 марта по 3 апреля вузы прекращают работу даже в удаленном формате.