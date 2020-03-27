Мишустин призвал ввести по всей России ограничения на нерабочей неделе

С 26 марта в Москве будут закрыты магазины одежды, бары и крупные парки, а общепит будет работать только с заказами на доставку, постановил мэр Москвы Сергей Собянин. Аналогичные ограничения ввел губернатор Московской области Андрей Воробьев. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов постановил также закрыть для посетителей храмы и мечети, на что в Санкт-Петербургской епархии заявили, что не будут останавливать служения. Запреты сверх установленных на федеральном уровне ввели в Краснодарском крае, Рязанской и Амурской областях.