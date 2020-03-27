Мишустин призвал ввести по всей России ограничения на нерабочей неделе
Ограничительные меры, которые уже введены в Москве с 30 марта по 5 апреля из-за коронавируса, нужно распространить на всю Россию, передает «Интерфакс» слова премьера Михаила Мишустина. Он отмечает, что «заградительные меры» нужны для того, чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции.
«Приняты решения, безусловно жесткие. Хочу обратиться ко всем гражданам нашей страны: отнеситесь к ним серьезно и ответственно», ‒ заявил Мишустин. Он считает, что прежде всего нужно ограничить работу заведений досуга и развлечений.
С 26 марта в Москве будут закрыты магазины одежды, бары и крупные парки, а общепит будет работать только с заказами на доставку, постановил мэр Москвы Сергей Собянин. Аналогичные ограничения ввел губернатор Московской области Андрей Воробьев. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов постановил также закрыть для посетителей храмы и мечети, на что в Санкт-Петербургской епархии заявили, что не будут останавливать служения. Запреты сверх установленных на федеральном уровне ввели в Краснодарском крае, Рязанской и Амурской областях.
Нерабочую неделю с сохранением заработной платы объявил президент Владимир Путин. Выходные вводятся для того, чтобы сдержать распространение коронавируса, сказал он в обращении к нации 25 марта. Указ не распространяется на органы власти, банки, медицинские организации, экстренные службы и непрерывно работающие организации. Московская биржа также не будет прекращать торги.
Число заболевших коронавирусом в России достигло 1036, трое человек скончались в ходе болезни, сообщил оперативный штаб 27 марта. Вирус выявлен в 58 субъектах России, за последние сутки врачи впервые диагностировали коронавирус в Крыму. Всемирная организация здравоохранения на момент публикации сообщала о почти 466 000 заболевших, 21 031 из них скончался.