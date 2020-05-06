Мурашко: говорить о выходе на плато по коронавирусу пока рано

О том, что Россия к середине мая должна выйти на плато по заболеваемости COVID-19, в конце апреля говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В свою очередь руководитель Федерального медико-биологического агентства и экс-министр здравоохранения Вероника Скворцова 30 апреля заявила, что Россия уже неделю как находится на плато. Увеличение числа заболевших она объясняла колебаниями. В отдельные дни может выявляться чуть больше или чуть меньше новых случаев заражения, говорила она.