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Мурашко: говорить о выходе на плато по коронавирусу пока рано

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Говорить о выходе в России на плато по заболеваемости коронавирусной инфекцией рано, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. «Это еще не плато», так как наблюдается ежедневный прирост больных, передает его слова РИА «Новости».

По его словам, плато по заболеваемости вирусом одновременно во всех российских регионах наблюдаться не будет. Эпидемиологическая обстановка в регионах разная, сказал он.

О том, что Россия к середине мая должна выйти на плато по заболеваемости COVID-19, в конце апреля говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В свою очередь руководитель Федерального медико-биологического агентства и экс-министр здравоохранения Вероника Скворцова 30 апреля заявила, что Россия уже неделю как находится на плато. Увеличение числа заболевших она объясняла колебаниями. В отдельные дни может выявляться чуть больше или чуть меньше новых случаев заражения, говорила она.

По данным оперативного штаба на 6 мая, в России число заразившихся вирусом превысило 165 900 человек, более 1500 заболевших умерли, свыше 21 000 человек выздоровели. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, всего в мире вирус обнаружен у более 3,6 млн человек, из них более 257 000 скончались.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных