Мурашко заявил, что мужчины переносят COVID-19 тяжелее женщин
Мужчины переносят заболевание коронавирусной инфекцией COVID-19 тяжелее женщин, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. В тяжелой форме чаще всего болезнь наблюдается у пожилых и пациентов с хроническими заболеваниями, уточнил он на совещании у президента Владимира Путина с членами правительства и главами регионов. Среди заболеваний, усложняющих течение COVID-19, Мурашко назвал сердечно-сосудистые болезни, сахарный диабет и ожирение.
В России было выявлено более 165 900 случаев заражения коронавирусной инфекцией, напомнил министр. В стационарах с подтвержденным или предположительным диагнозом COVID-19 получают лечение около 80 000 человек, из них 1133 пациента находятся на искусственной вентиляции легких, в том числе четыре ребенка.
За последние сутки в России выявили 10 559 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб. Более половины новых случаев – 5858 – выявлено в Москве. Общее число летальных исходов в России достигло 1537, в Москве – 866. С начала эпидемии в столице заболели COVID-19 уже 85 973 человека. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что средний возраст заболевших женщин составляет 47,9 года, мужчин – 44,7 года. Доля детей до 17 лет составляет 7,6%, людей старше 65 лет – 15,5%, говорила она.