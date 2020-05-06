Мурашко заявил, что мужчины переносят COVID-19 тяжелее женщин

За последние сутки в России выявили 10 559 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб. Более половины новых случаев – 5858 – выявлено в Москве. Общее число летальных исходов в России достигло 1537, в Москве – 866. С начала эпидемии в столице заболели COVID-19 уже 85 973 человека. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что средний возраст заболевших женщин составляет 47,9 года, мужчин – 44,7 года. Доля детей до 17 лет составляет 7,6%, людей старше 65 лет – 15,5%, говорила она.