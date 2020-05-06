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Мурашко заявил, что мужчины переносят COVID-19 тяжелее женщин

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Мужчины переносят заболевание коронавирусной инфекцией COVID-19 тяжелее женщин, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. В тяжелой форме чаще всего болезнь наблюдается у пожилых и пациентов с хроническими заболеваниями, уточнил он на совещании у президента Владимира Путина с членами правительства и главами регионов. Среди заболеваний, усложняющих течение COVID-19, Мурашко назвал сердечно-сосудистые болезни, сахарный диабет и ожирение.

В России было выявлено более 165 900 случаев заражения коронавирусной инфекцией, напомнил министр. В стационарах с подтвержденным или предположительным диагнозом COVID-19 получают лечение около 80 000 человек, из них 1133 пациента находятся на искусственной вентиляции легких, в том числе четыре ребенка.

За последние сутки в России выявили 10 559 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб. Более половины новых случаев – 5858 – выявлено в Москве. Общее число летальных исходов в России достигло 1537, в Москве – 866. С начала эпидемии в столице заболели COVID-19 уже 85 973 человека. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что средний возраст заболевших женщин составляет 47,9 года, мужчин – 44,7 года. Доля детей до 17 лет составляет 7,6%, людей старше 65 лет – 15,5%, говорила она.

Ранее по теме: Мурашко: говорить о выходе на плато по коронавирусу пока рано

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных