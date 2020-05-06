Число погибших с коронавирусом в Москве превысило 900 человек

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сказал президенту Владимиру Путину, что после 12 мая город допустит работу промышленных и строительных предприятий. Позднее Собянин уточнил, что об ослаблении режима самоизоляции в Москве говорить преждевременно. Сфера услуг при этом должна оставаться под контролем до самого конца: кинотеатры, парикмахерские и предприятия общепита откроются в городе в последнюю очередь.