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Число погибших с коронавирусом в Москве превысило 900 человек

Ведомости

В Москве за сутки скончались 39 пациентов с коронавирусом, сообщает городской оперативный штаб. У каждого из них также была диагностирована пневмония. Общее число смертей в Москве, связанных с коронавирусом, достигло 905.

В Москве обнаружено 85 973 больных COVID-19, сообщал федеральный оперативный штаб утром 6 мая, это 51,8% от общего числа случаев в стране. 71 429 случаев — активные, столько больных с коронавирусом в Москве продолжают лечение. Всего в России к 6 мая выявлено 165 929 случаев заболевания, 143 065 из них – активные.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сказал президенту Владимиру Путину, что после 12 мая город допустит работу промышленных и строительных предприятий. Позднее Собянин уточнил, что об ослаблении режима самоизоляции в Москве говорить преждевременно. Сфера услуг при этом должна оставаться под контролем до самого конца: кинотеатры, парикмахерские и предприятия общепита откроются в городе в последнюю очередь.

Ранее по теме: Собянин: кинотеатры, кафе и парикмахерские откроются в последнюю очередь

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных