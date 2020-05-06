Число погибших с коронавирусом в Москве превысило 900 человек
В Москве за сутки скончались 39 пациентов с коронавирусом, сообщает городской оперативный штаб. У каждого из них также была диагностирована пневмония. Общее число смертей в Москве, связанных с коронавирусом, достигло 905.
В Москве обнаружено 85 973 больных COVID-19, сообщал федеральный оперативный штаб утром 6 мая, это 51,8% от общего числа случаев в стране. 71 429 случаев — активные, столько больных с коронавирусом в Москве продолжают лечение. Всего в России к 6 мая выявлено 165 929 случаев заболевания, 143 065 из них – активные.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сказал президенту Владимиру Путину, что после 12 мая город допустит работу промышленных и строительных предприятий. Позднее Собянин уточнил, что об ослаблении режима самоизоляции в Москве говорить преждевременно. Сфера услуг при этом должна оставаться под контролем до самого конца: кинотеатры, парикмахерские и предприятия общепита откроются в городе в последнюю очередь.