Собянин: кинотеатры, кафе и парикмахерские откроются в последнюю очередь
Кинотеатры, кафе, парикмахерские и другие предприятия общепита и сферы услуг будут открыты в последнюю очередь, сказал мэр Москвы Сергей Собянин в эфире «Первого канала». После майских праздников возобновят работу только промышленные и строительные предприятия. Кафе и организации сферы услуг предполагают общение с неограниченным количеством лиц, что может ускорить распространение коронавируса.
Преждевременно говорить и об ослаблении режима самоизоляции в столице, считает Собянин. Наоборот, на фоне увеличения числа работающих горожан режим самоизоляции должен соблюдаться строже, чтобы компенсировать это, пояснил он. На предприятиях, которым разрешено работать с 12 мая, должны соблюдаться санитарные нормы. Нарушители будут закрываться, подчеркнул мэр.
Ранее на совещании с президентом Собянин сообщил, что разрешит после праздников возобновить работу всем промышленным и строительным предприятиям. В то же время он подчеркнул, что сфера услуг должна оставаться под жестким контролем до полного снятия карантина.
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на этом же совещании предложила трехступенчатый план снятия карантина. Согласно этому плану, предприятия общественного питания и гостиницы смогут возобновить работу только на третьем этапе. На первых двух планируется разрешить работать отдельным небольшим компаниям из сферы услуг, но они должны будут соблюдать социальное дистанцирование и не обслуживать одновременно много посетителей.