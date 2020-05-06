Собянин: кинотеатры, кафе и парикмахерские откроются в последнюю очередь

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на этом же совещании предложила трехступенчатый план снятия карантина. Согласно этому плану, предприятия общественного питания и гостиницы смогут возобновить работу только на третьем этапе. На первых двух планируется разрешить работать отдельным небольшим компаниям из сферы услуг, но они должны будут соблюдать социальное дистанцирование и не обслуживать одновременно много посетителей.