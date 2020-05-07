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Власти Москвы назвали размер штрафа за нахождение на улице без маски

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В Москве штраф за нахождение в транспорте без маски составит 5000 руб., в других общественных местах – 4000 руб., передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление министра столичного правительства, начальника главного контрольного управления города Евгения Данчикова.

Нарушителей с 12 мая будут штрафовать в соответствии со статьей 3.18.1 КоАП Москвы (Нарушение требований нормативных правовых актов, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности), уточнил Данчиков. По его словам, позже мэр Сергей Собянин подпишет указ, определяющий зоны, места и критерии, по которым должна носиться маска.

Как отметил министр, маску необходимо будет носить непосредственно в транспорте. Однако пока человек идет по улице и еще не сел в транспорт, маска не обязательна, добавил он.

Ранее Собянин объявил о введении в Москве режима обязательного ношения масок и перчаток в общественных местах и транспорте. Нарушителей режима с 12 мая будут штрафовать, говорил он. Аналогичный режим вводится в Московской области.

Ранее по теме: Москвичей обяжут носить маски и перчатки в общественном транспорте

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных