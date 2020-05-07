Власти Москвы назвали размер штрафа за нахождение на улице без маски
В Москве штраф за нахождение в транспорте без маски составит 5000 руб., в других общественных местах – 4000 руб., передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление министра столичного правительства, начальника главного контрольного управления города Евгения Данчикова.
Нарушителей с 12 мая будут штрафовать в соответствии со статьей 3.18.1 КоАП Москвы (Нарушение требований нормативных правовых актов, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности), уточнил Данчиков. По его словам, позже мэр Сергей Собянин подпишет указ, определяющий зоны, места и критерии, по которым должна носиться маска.
Как отметил министр, маску необходимо будет носить непосредственно в транспорте. Однако пока человек идет по улице и еще не сел в транспорт, маска не обязательна, добавил он.
Ранее Собянин объявил о введении в Москве режима обязательного ношения масок и перчаток в общественных местах и транспорте. Нарушителей режима с 12 мая будут штрафовать, говорил он. Аналогичный режим вводится в Московской области.