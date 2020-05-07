Москвичей обяжут носить маски и перчатки в общественном транспорте

По словам источника «Ведомостей», близкого к мэрии, «масочный режим» введут с 12 мая не только в метро, а во во всем городе. Горожане будут обязаны надевать маску каждый раз, когда выходят на улицу. Перчатки нужно будет надевать только в зданиях и общественном транспорте. Режим самоизоляции может быть продлен до 31 мая, знает собеседник «Ведомостей». Указ о продлении режима самоизоляции до сих пор не опубликован.