Москвичей обяжут носить маски и перчатки в общественном транспорте

Москвичей обяжут носить маски и перчатки в общественном транспортеПо словам мэра Москвы Сергея Собянина, реальные цифры заражения коронавирусом выше официальных
Московские власти обяжут жителей носить в метро и другом общественном транспорте макси и перчатки, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия-24».
Собянин уточнил, что обязательство носить макси и перчатки в метро вводится с 12 мая. Режим самозоляции ослаблен не будет.
По словам источника «Ведомостей», близкого к мэрии, «масочный режим» введут с 12 мая не только в метро, а во во всем городе. Горожане будут обязаны надевать маску каждый раз, когда выходят на улицу. Перчатки нужно будет надевать только в зданиях и общественном транспорте. Режим самоизоляции может быть продлен до 31 мая, знает собеседник «Ведомостей». Указ о продлении режима самоизоляции до сих пор не опубликован.
Собянин заявил, что уровень заражения коронавирусом в Москве гораздо выше официальных цифр. Согласно скрининговым исследованиям, COVID-19 есть у 2-2,5% населения Москвы, то есть реально в Москве заражены коронавирусом около 300 тыс. человек. По его словам, Москва за неделю удвоила до 40 тыс. количество тестов на коронавирус и «переплюнула Нью-Йорк по выявляемости». В Нью-Йорке учитывают только тяжелых больных, а реально масштаб заражения равен 50-60% всего населения города, то есть около 4-5 млн человек, отметил Собянин.
«Мы не пытаемся ничего скрыть, мы не пытаемся оттолкнуть людей с их заболеваемостью — "да вы сидите дома, знать вас не знаем и не будем тестировать, пока не попадете в тяжелое состояние". Наоборот, у нас сделана система раннего выявления заболевания».
Москва не единственный регион в России, в котором жителей обяжут носить средства индивидуальной защиты. «Масочный режим» уже действует на Камчатке, в Севастополе, Приморье, Краснодарском и Хабаровском краях, Новосибирской, Свердловской, Владимирской, Саратовской, Ивановской, Калужской, Самарской и Ростовской областях. С 12 мая носить маски станет обязательным и в Подмосковье.
За последние сутки в России было выявлено 11 231 (6703 случаев в Москве) новых случаев заражения COVID-19, почти половина заболевших не имеет симптомов болезни, сообщил оперативный штаб. Общее число заболевших в стране превысило 177 000 человек, из них более 92 600 приходится на Москву. За весь период число летальных случаев составляет 1625, число выздоровевших — 23 803.
Собянин считает, что Москва нескоро сможет вернуться к полноценной жизни без всяких ограничений. По его словам, нужно настраиваться на длительный период опасности заражения и роста заболевания. «К сожалению, такая реальность. Мы этой реальности должны смотреть в лицо, говорить то, что есть», — резюмировал мэр.