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Собянин оценил реальное число заболевших COVID-19 в Москве в 300 000 человек

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Мэр Москвы Сергей Собянин оценил реальное число заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19 в столице в 300 000 человек. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, Москва за неделю удвоила количество проводимых тестов на коронавирус. При этом за последние 14 дней число госпитализаций с COVID-19 в столице не увеличилось. 7 мая число госпитализированных и выписанных после выздоровления показывает положительную динамику. «Выписалось больше, чем было госпитализировано.», — сказал Собянин. По его мнению, пандемия коронавируса не останавливается, а развивается. Он призвали всех быть готовыми к разным сценариям развития событий. Открывая какие-то производства, снимая какие-либо ограничения и делая послабления, можно получить одновременно рост заболеваемости и госпитализации, пояснил он.

Собянин также рассказал, что в Москве создаются резервные стационары, например, в 75-м павильоне ВДНХ. «Это полноценные госпитали с медицинским персоналом, с лечебными кислородными газами, с ИВЛ, с палатами реанимации и соответствующим персоналом», — сказал мэр, выразив надежду, что они не понадобятся.

За последние сутки в России было выявлено 11 231 (6703 случаев в Москве) новых случаев заражения COVID-19, почти половина заболевших не имеет симптомов болезни, сообщил оперативный штаб. Общее число заболевших в стране превысило 177 000 человек, из них более 92 600 приходится на Москву. За весь период число летальных случаев составляет 1625, число выздоровевших — 23 803.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных