Собянин оценил реальное число заболевших COVID-19 в Москве в 300 000 человек

По его словам, Москва за неделю удвоила количество проводимых тестов на коронавирус. При этом за последние 14 дней число госпитализаций с COVID-19 в столице не увеличилось. 7 мая число госпитализированных и выписанных после выздоровления показывает положительную динамику. «Выписалось больше, чем было госпитализировано.», — сказал Собянин. По его мнению, пандемия коронавируса не останавливается, а развивается. Он призвали всех быть готовыми к разным сценариям развития событий. Открывая какие-то производства, снимая какие-либо ограничения и делая послабления, можно получить одновременно рост заболеваемости и госпитализации, пояснил он.