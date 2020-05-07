Собянин оценил реальное число заболевших COVID-19 в Москве в 300 000 человек
Мэр Москвы Сергей Собянин оценил реальное число заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19 в столице в 300 000 человек. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, Москва за неделю удвоила количество проводимых тестов на коронавирус. При этом за последние 14 дней число госпитализаций с COVID-19 в столице не увеличилось. 7 мая число госпитализированных и выписанных после выздоровления показывает положительную динамику. «Выписалось больше, чем было госпитализировано.», — сказал Собянин. По его мнению, пандемия коронавируса не останавливается, а развивается. Он призвали всех быть готовыми к разным сценариям развития событий. Открывая какие-то производства, снимая какие-либо ограничения и делая послабления, можно получить одновременно рост заболеваемости и госпитализации, пояснил он.
Собянин также рассказал, что в Москве создаются резервные стационары, например, в 75-м павильоне ВДНХ. «Это полноценные госпитали с медицинским персоналом, с лечебными кислородными газами, с ИВЛ, с палатами реанимации и соответствующим персоналом», — сказал мэр, выразив надежду, что они не понадобятся.
За последние сутки в России было выявлено 11 231 (6703 случаев в Москве) новых случаев заражения COVID-19, почти половина заболевших не имеет симптомов болезни, сообщил оперативный штаб. Общее число заболевших в стране превысило 177 000 человек, из них более 92 600 приходится на Москву. За весь период число летальных случаев составляет 1625, число выздоровевших — 23 803.