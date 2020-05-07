Работникам действующих предприятий в Москве грозит штраф за отсутствие масок

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что власти обяжут жителей города с 12 мая носить в метро и другом общественном транспорте маски и перчатки. Источник «Ведомостей», близкий к мэрии, рассказал, что «масочный режим» будет действовать не только в транспорте, но и в других общественных местах. Горожане будут обязаны надевать маску каждый раз, когда выходят из дома. Перчатки нужно будет использовать только в зданиях и общественном транспорте.