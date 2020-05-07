Работникам действующих предприятий в Москве грозит штраф за отсутствие масок
Сотрудники московских предприятий, которым разрешено работать во время карантина, могут быть оштрафованы за нарушение масочного режима. Сумма штрафа составит 4000 руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника Главконтроля столицы Евгения Данчикова. По его словам, сотрудники Роспотребнадзора имеют право прийти в такие организации и проверить соблюдение масочного режима.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что власти обяжут жителей города с 12 мая носить в метро и другом общественном транспорте маски и перчатки. Источник «Ведомостей», близкий к мэрии, рассказал, что «масочный режим» будет действовать не только в транспорте, но и в других общественных местах. Горожане будут обязаны надевать маску каждый раз, когда выходят из дома. Перчатки нужно будет использовать только в зданиях и общественном транспорте.
С 12 мая Собянин разрешил возобновить работу промышленным и строительным предприятиям. Однако он подчеркнул, что они должны соблюдать все предписанные Роспотребнадзором санитарные нормы. О смягчении режима самоизоляции в Москве речи пока не идет.
В столице, по официальной статистике, к 7 мая было выявлено более 92 000 заболевших коронавирусом. Однако, по словам Собянина, уровень заражения COVID-19 в Москве гораздо выше официальных цифр. Согласно скрининговым исследованиям, коронавирус есть у 2–2,5% населения Москвы, т. е. реально в столице заражено около 300 000 человек, сказал он.