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Работникам действующих предприятий в Москве грозит штраф за отсутствие масок

Ведомости

Сотрудники московских предприятий, которым разрешено работать во время карантина, могут быть оштрафованы за нарушение масочного режима. Сумма штрафа составит 4000 руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника Главконтроля столицы Евгения Данчикова. По его словам, сотрудники Роспотребнадзора имеют право прийти в такие организации и проверить соблюдение масочного режима.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что власти обяжут жителей города с 12 мая носить в метро и другом общественном транспорте маски и перчатки. Источник «Ведомостей», близкий к мэрии, рассказал, что «масочный режим» будет действовать не только в транспорте, но и в других общественных местах. Горожане будут обязаны надевать маску каждый раз, когда выходят из дома. Перчатки нужно будет использовать только в зданиях и общественном транспорте.

С 12 мая Собянин разрешил возобновить работу промышленным и строительным предприятиям. Однако он подчеркнул, что они должны соблюдать все предписанные Роспотребнадзором санитарные нормы. О смягчении режима самоизоляции в Москве речи пока не идет.

В столице, по официальной статистике, к 7 мая было выявлено более 92 000 заболевших коронавирусом. Однако, по словам Собянина, уровень заражения COVID-19 в Москве гораздо выше официальных цифр. Согласно скрининговым исследованиям, коронавирус есть у 2–2,5% населения Москвы, т. е. реально в столице заражено около 300 000 человек, сказал он.

Ранее по теме: Москвичей обяжут носить маски и перчатки в общественном транспорте

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных