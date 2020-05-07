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Дебаты между Соболь и Собчак состоятся 10 мая

Ведомости

Дебаты между юристом Фонда борьбы с коррупцией Любовью Соболь и телеведущей Ксенией Собчак состоятся 10 мая, начало в 18.10 мск. Об этом сообщила ведущая радиостанции «Эхо Москвы» Татьяна Фельгенгауэр, которая будет их проводить.

Тема дебатов — «20 000 каждому: популизм или необходимость?». Они будут проводиться по видеосвязи и транслироваться в эфире «Эха Москвы», на канале Собчак и на «Навальный Live».

Регламент дебатов решили выбрать классический, отметила Фельгенгауэр. В начале участницы выступят с вступительным словом, ответят на несколько вопросов от модератора, затем будут задавать вопросы друг другу. На ответ дается три минуты, на вопрос — не более минуты. В конце, если останется время, Собчак и Соболь скажут заключительное слово. Первый спикер будет выбран жребием.

Соболь и Собчак вступили в заочную дискуссию по поводу предложения оппозиционера Алексея Навального выплатить россиянам по 20 000 руб. Переговоры о дебатах велись несколько недель.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных