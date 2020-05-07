Дебаты между Соболь и Собчак состоятся 10 мая
Дебаты между юристом Фонда борьбы с коррупцией Любовью Соболь и телеведущей Ксенией Собчак состоятся 10 мая, начало в 18.10 мск. Об этом сообщила ведущая радиостанции «Эхо Москвы» Татьяна Фельгенгауэр, которая будет их проводить.
Тема дебатов — «20 000 каждому: популизм или необходимость?». Они будут проводиться по видеосвязи и транслироваться в эфире «Эха Москвы», на канале Собчак и на «Навальный Live».
Регламент дебатов решили выбрать классический, отметила Фельгенгауэр. В начале участницы выступят с вступительным словом, ответят на несколько вопросов от модератора, затем будут задавать вопросы друг другу. На ответ дается три минуты, на вопрос — не более минуты. В конце, если останется время, Собчак и Соболь скажут заключительное слово. Первый спикер будет выбран жребием.
Соболь и Собчак вступили в заочную дискуссию по поводу предложения оппозиционера Алексея Навального выплатить россиянам по 20 000 руб. Переговоры о дебатах велись несколько недель.