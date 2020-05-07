Дебаты между Соболь и Собчак состоятся 10 мая

Регламент дебатов решили выбрать классический, отметила Фельгенгауэр. В начале участницы выступят с вступительным словом, ответят на несколько вопросов от модератора, затем будут задавать вопросы друг другу. На ответ дается три минуты, на вопрос — не более минуты. В конце, если останется время, Собчак и Соболь скажут заключительное слово. Первый спикер будет выбран жребием.